La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 11 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 831 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo Pía vive un auténtico calvario tras haber descubierto que Leocadia no solamente es Mercedes del Amor, sino que es la asesina de Jana. Mientras trata de asimilar la realidad, Teresa le hace saber que ha decidido olvidar a Cristóbal por sentirse completamente engañada. Todo ello mientras Manuel confiesa a Alonso que Vera es la hija del duque de Carril. ¡Toda la verdad ha salido a la luz!

Lejos de que todo quede ahí, el heredero del marquesado está cada vez más raro con Julieta, aunque la realidad es que no quiere ni ilusionarla ni preocuparla hasta que su amigo contable se pronuncie sobre el asunto que tiene entre manos. Estefanía insiste en contar que está embarazada, pero Carlo se niega en rotundo a caer en el chantaje. Todo ello mientras Martina pide a Adriano que se aferre a la posibilidad de recuperar la vista y lo espabila, al recordarle que ya no está enfermo. En cuanto a Petra, se queja de que Santos ya no confía en ella como antes, mientras que Pía propone interceder entre padre e hijo. La señora Adarre y Leocadia, por su parte, se encuentran a solas, y la doncella se ve incapaz de contener su rabia y su odio.

¿Qué sucede en el capítulo 832 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 12 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Pía, tras su tenso encuentro con Leocadia, huye, por lo que la señora se queda profundamente descolocada. Manuel pone al tanto a Alonso del chantaje del duque de Carril, por lo que el marqués se arma de valor a la hora de actuar.

La señora de Figueroa se ofrece a ayudar con la boda, mientras que Alonso y los chicos quieren que sea por todo lo alto. Para espanto de todos, ella sugiere que se haga en el lugar donde murió Eugenia. En cuanto a Pía, continúa profundamente atormentada por su descubrimiento, hasta tal punto que se despista con sus tareas. Algo que no pasa desapercibido para Cristóbal.

Julieta está radiante sin Ciro y, además, Manuel disfruta muchísimo de su compañía. A pesar de todo, no se sincera con ella respecto al chantaje del duque de Carril por Vera. Adriano se sincera con Curro sobre sus miedos, puesto que cree que es un peligro para sus hijos. Todo ello mientras Alonso amenaza al duque con llamar a la Guardia Civil si no deja de extorsionarlos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.