La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 8 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 830 de La Promesa, en el que han visto cómo Martina ha comprobado que Adriano no ve absolutamente nada, por lo que no tarda en pedir ayuda. De esta forma, Alonso llama al médico y el diagnóstico es verdaderamente demoledor. Y es que podría quedarse ciego de forma irreversible. Leocadia acaba claudicando y da su bendición a la boda de su hija con Ciro, mientras que Alonso hace saber a su hijo que pagará todo lo que sea necesario para celebrar la boda con Ángela.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Pía confiesa a Teresa que vio una carta para Cristóbal de «Mercedes del Amor» hace ya un tiempo. Estefanía finge ayudar a María Fernández, mientras continúa chantajeando a Carlo: si no consigue el dinero que le pide, confesará que está embarazada de él. Manuel, Curro y Julieta confirman, a través de un experto contable, que los libros del duque de Carril son fraudulentos. Tras investigar el nombre de «Mercedes del Amor», Pía lo vincula con el cuaderno de la joyería. Es entonces cuando llega a una conclusión aterradora, y es que no fue Cruz quien compró el veneno y asesinó a Jana, sino Leocadia.

¿Qué sucede en el capítulo 831 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 11 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo Pía vive un auténtico calvario desde que descubrió que Leocadia es Mercedes del Amor y, por ende, la persona que asesinó a Jana. Mientras trata de asimilar esta horrible realidad, Teresa le comunica su decisión de olvidar a Cristóbal tras sentirse engañada.

Manuel no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para confesar a Alonso el gran secreto de Vera, y es que es hija del duque de Carril. Mientras tanto, se muestra extraño con Julieta, ya que no quiere ni ilusionarla ni preocuparla hasta que su amigo contable se pronuncie y lo haga en firme.

Estefanía insiste en contar que está embarazada, pero Carlo se niega en rotundo a ceder al chantaje. Martina pide a Adriano que no pierda la esperanza y que se aferre a la posibilidad de recuperar la vista. Petra se queja de que Santos ya no confía en ella como antes, mientras que Pía propone interceder entre padre e hijo. La señora Adarre y Leocadia se encuentran a solas, y la doncella se ve incapaz de contener su rabia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.