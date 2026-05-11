Cómo ir de público a ‘El Hormiguero’: entradas, requisitos y todo el proceso paso a paso

El Hormiguero es uno de los programas con más solera del panorama nacional. Hace ya años que Pablo Motos nos acompaña por las noches con uno de los espacios televisivos con más seguidores del país y a día de hoy son muchas las personas que se preguntan cómo ir de público a El Hormiguero y cómo conseguir entradas para ver en directo el programa desde el plató. Si eres de los que quiere ver de cerca a las hormigas y a los colaboradores de Pablo Motos, a continuación te contamos cómo ir de público a El Hormiguero y qué hay que hacer para tener entradas.

Cómo ir de público a ‘El Hormiguero’ 2026

Entradas para ‘El Hormiguero’

Puedes optar por reservar tu entrada por internet, esto deberás hacerlo a través de la página web oficial del programa. Este trámite es totalmente gratuito pero esencial para poder contar con una silla en el público de ‘El Hormiguero’. Deberás entrar en la página de 7 y acción destinada a la reserva de estas entradas. En ella verás los diferentes programas disponibles.

Si las entradas no están agotadas, podrás coger tus plazas y rellenar el formulario del programa para ir de público. Debes tener en cuenta que aunque rellenes el formulario, tu asistencia no quedará confirmada. Si finalmente formas parte del público, recibirás una llamada de confirmación.

Te llamarán entre una semana antes o el mismo día para confirmar la asistencia al programa. En esta llamada se confirmarán los datos y se explicarán los detalles, como la hora de inicio o la dirección a la que debes acudir por tus propios medios. Seguramente tendrás que intentarlo varias veces antes de encontrar un día con entradas disponibles, ya que el aforo es de solo 100 personas y la demanda supera habitualmente a las plazas. Ten listos tus datos y los de tus acompañantes para enviar la solicitud rápidamente en cuanto el formulario esté activo, ya que se abre sin previo aviso y los huecos se cubren en minutos.

Seguramente, tendrás que probar varias veces antes de encontrar un día donde queden entradas disponibles, pero no desesperes en el intento. Estas se acaban con rapidez, pero si tienes paciencia, seguro que acabas encontrando tu lugar para poder asistir esta nueva temporada de ‘El Hormiguero’.

Enviar un correo a ‘El Hormiguero’

Otra opción para poder acceder de público a ‘El Hormiguero’ es enviar un correo con tus datos a [email protected]. Será esencial que indiques tu nombre, apellidos y teléfono de contacto, para que el equipo pueda confirmar tu asistencia al programa.

Además, debes recordar indicar en el asunto del correo el día que te gustaría asistir como público, para que el equipo pueda tenerlo en cuenta.

El plató tiene una capacidad de 100 personas, este será el aforo máximo, además, en todo momento deberás recordar y seguir las indicaciones que te han marcado en la llamada de confirmación, solo así se puede garantizar el buen funcionamiento del programa.

Si aún siguiendo estos pasos, no has conseguido tu entrada, puedes mantenerte atento a las redes sociales de ‘El Hormiguero’, muchas veces realizan sorteos para que los fans del programa puedan asistir como público.

¿Cómo es el proceso para acudir a ‘El Hormiguero’?

Para asistir al programa, debes llegar al plató por tu cuenta. La dirección es C/Alcalá 518, cerca de la estación de Metro Suanzes.

Antes de tu visita, recibirás una llamada del departamento de público de ‘El Hormiguero 3.0’ para confirmar tu asistencia, que puede ser hecha con una semana de antelación o incluso el mismo día del evento.

Durante esta llamada, te proporcionarán todos los detalles necesarios, incluida la hora de inicio del programa. Además, deberás presentarte en la productora al menos una hora antes para poder acceder al plató.

Truco para conseguir entradas para ‘El Hormiguero’

Un truco para conseguir entradas es estar atento a las redes sociales oficiales de ‘El Hormiguero’ para poder conseguir entradas que sortean de vez en cuando. para ello, puedes activar las notificaciones de la cuenta para ser el primero en enterarte de todo. También realizan sorteos en el perfil oficial de de Antena 3 así que lo mejor es estar atento y probar suerte.

¿Qué requisitos hay para ser público en El Hormiguero?

El único requisito de edad es tener más de 16 años. Quienes tengan entre 16 y 17 años pueden asistir, pero deben acudir acompañados de un adulto o con autorización firmada. Las inscripciones están limitadas a un máximo de 8 personas por solicitud y cada asistente debe llevar su documentación el día de la grabación.

¿Cuánto pagan por ir de público al El Hormiguero?

Todos se preguntan cuánto cobran los asistentes a «El Hormiguero», pues en realidad no reciben nada de dinero. Así es, no se paga a quienes asisten en vivo al reconocido programa de Trancas y Barrancas. La razón detrás de esto es bastante lógica: el programa no tiene dificultades para atraer a personas interesadas en ser parte de la audiencia. De hecho, a menudo existen listas de espera para participar en una de las grabaciones ya que el hecho de ver en directo a los invitados es suficiente atractivo para el público.

Qué llevar el día de la grabación de ‘El Hormiguero’

El día de la grabación es imprescindible llevar el DNI, NIE o pasaporte en vigor, ya que sin él no se permite el acceso al plató. El equipo cita a los asistentes a las 21:00 h, tres cuartos de hora antes de que empiece el programa a las 21:45 h. Durante toda la grabación, el móvil debe permanecer apagado o en modo avión: no se permite su uso en ningún momento dentro del plató. Los invitados de cada semana se anuncian los jueves, por lo que el público habitualmente no sabe de antemano a qué famoso va a ver.