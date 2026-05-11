No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 8 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver el capítulo 411 de Valle Salvaje, y han sido testigos de cómo, finalmente y contra todo pronóstico, Alejo finalmente confiesa haber matado a Domingo y que lo hizo en defensa propia. A pesar de todo, parece que oculta algo más que podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo, con posterioridad, Enriqueta no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para acorralar a Alejo, y lo hace con una serie de preguntas sobre Evaristo. Luisa se queda completamente sorprendida y descolocada al escuchar lo peor. En cuanto a María y Leonor, nadie las encuentra por palacio, por lo que no pueden evitar temerse lo peor. La realidad es que Rafael ha dado su beneplácito para que la joven y la pequeña pasen más tiempo juntas.

¿Qué sucede en el capítulo 412 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 11 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Leonor continúa verdaderamente desaparecida, por lo que, como era de esperar y dadas las circunstancias, la tensión no deja de crecer por momentos. Y siendo honestos, no es para menos. Lejos de que todo quede ahí, Bárbara tiene un tenso enfrentamiento con Victoria por querer entrometerse en su vida y en la de Pedrito.

Todo ello mientras Luisa no puede evitar sentirse profundamente herida, hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de confrontar a Alejo por sus palabras a Enriqueta. Después de todo lo ocurrido recientemente, ¿podrá confiar aún en el hombre en el que está enamorada? No te pierdas los próximos capítulos de la sorprendente y exitosa serie diaria Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.