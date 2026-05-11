La reflexión de José Saramago, premio Nobel de Literatura: «La vejez empieza cuando se pierde la curiosidad»

José Saramago, premio Nobel de Literatura y una de las voces más influyentes de la literatura portuguesa, dejó reflexiones que todavía hoy siguen generando debate sobre la vida, el paso del tiempo y la manera en la que las personas envejecen. Entre todas ellas, una de las más recordadas es su frase: «La vejez empieza cuando se pierde la curiosidad».

Con esta idea, Saramago no hablaba únicamente de la edad física, sino también de la actitud frente a la vida. Para el autor, mantenerse interesado por aprender, descubrir y sorprenderse era una forma de conservar viva la vitalidad, incluso con el paso de los años. La curiosidad, según su reflexión, es lo que impulsa a las personas a seguir creciendo.

Qué significa la frase de Saramago sobre la vejez y la curiosidad

La frase de Saramago plantea que el verdadero envejecimiento no tiene tanto que ver con los años, sino con perder el interés por lo que ocurre alrededor. Cuando desaparecen las ganas de aprender, de preguntar o de conocer experiencias nuevas, la vida comienza a volverse más limitada.

El escritor asociaba la juventud con la energía de descubrir el mundo, mientras que veía la falta de curiosidad como una señal de desconexión con la vida cotidiana. Por eso, la reflexión apunta a que mantenerse activo intelectualmente y emocionalmente puede ayudar a conservar una mirada más joven.

En el texto también aparece otra idea vinculada a esta reflexión: la curiosidad es una característica natural del ser humano desde la infancia. Los niños preguntan, exploran y buscan entender todo lo que tienen delante. Esa necesidad constante de conocer es parte fundamental de su aprendizaje y desarrollo.

Según el planteo, esa curiosidad no debería perderse con el tiempo. Al contrario, debería mantenerse y estimularse, porque es lo que permite seguir aprendiendo y encontrando motivaciones nuevas en cualquier etapa de la vida.

Por qué la curiosidad es importante durante toda la vida

Diferentes investigaciones han intentado entender por qué las personas son curiosas y cómo funciona ese interés por aprender. Una de las conclusiones es que la curiosidad aparece especialmente cuando alguien conoce una parte de un tema y siente el impulso de descubrir más.

Esa búsqueda constante se relaciona además con la memoria y el aprendizaje. La curiosidad ayuda a retener mejor la información y convierte el aprendizaje en una experiencia más motivadora.

Por eso, perder la curiosidad puede interpretarse como una pérdida de interés por seguir creciendo o experimentando nuevas cosas. Mantenerla activa, en cambio, ayuda a conservar el entusiasmo y la capacidad de sorprenderse.

Fomentar la curiosidad en los niños desde edades tempranas también es muy importante. Para lograrlo, se propone estimular la imaginación, responder sus preguntas con explicaciones reales, permitir que experimenten y dar el ejemplo desde la vida cotidiana.

De acuerdo con esta mirada, equivocarse también forma parte del aprendizaje. Dejar que los niños descubran cosas por sí mismos no solo fortalece su creatividad, sino que además les enseña a enfrentarse a situaciones difíciles mientras desarrollan autonomía.