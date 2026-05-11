Antonio Orozco se sincera en ‘La Voz Kids’ sobre su problema en las cuerdas vocales

El pasado sábado 9 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del estreno de una nueva edición de La Voz Kids. En esta nueva etapa del programa, que vuelve a estar presentado por Eva González, cuenta una vez más con coaches de lujo, como es el caso de Antonio Orozco, Luis Fonsi, Edurne y Ana Mena. Todos ellos han llegado al plató con ganas de pasárselo en grande, pero, sobre todo, con la intención de fichar entre sus filas a las voces más espectaculares del país. Durante la noche, siendo la primera de las audiciones a ciegas, los más fieles seguidores del programa pudieron disfrutar de la actuación de Celia, una de las primeras en subirse a ese escenario para tratar de sorprender a los coaches. No solamente lo consiguió, sino que lo hizo en tiempo récord.

Y es que, cuando la concursante comenzó a entonar la canción Memory, uno de los clásicos del musical Cats, los cuatro coaches de La Voz Kids no dudaron un solo segundo en girarse. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de poder disfrutar de la actuación, mientras trataban de pensar su estrategia para convencer a Celia de estar en su equipo. A pesar de todo, lo que nadie esperaba es que uno de los coaches fuese a sincerarse, como nunca, sobre algo verdaderamente personal que, a su vez, tiene que ver con su trayectoria profesional. Nos referimos a Antonio Orozco, que recordó que tuvo que ser operado de las cuerdas vocales con 49 años. Eso sí, al informarse de por qué sufría tantísimo de la voz, los médicos le respondieron con contundencia: «Porque no sabes cantar».

Es por eso que, desde ese preciso instante en el que comenzó a recuperarse de la operación y durante estos tres años, Antonio Orozco ha ido a clases de canto. Fue entonces cuando, recientemente, tuvo la oportunidad de conocer la lírica, un estilo que Celia no dudó en sacar a relucir sobre el escenario de La Voz Kids.

Una decisión que consiguió sobrecoger a Antonio Orozco, como no podía ser de otra manera. «Es la forma atlética de cantar», reconoció, mientras dio el paso de dar la enhorabuena a la joven por su talento y, sobre todo, por su valentía. Como era de esperar, Celia no pudo evitar emocionarse, puesto que, al fin y al cabo, uno de los mejores artistas de nuestro país no tuvo reparos a la hora de hacer hincapié en su destreza a pesar de su corta edad.

Parece ser que esa emotiva confesión del artista catalán consiguió cautivar a Celia, hasta tal punto que, a la hora de elegir y a pesar de tener a cuatro excepcionales coaches frente a ella, finalmente tomó la decisión de formar parte del equipo de Antonio Orozco. Algo que, como era de esperar, llenó de muchísima felicidad al intérprete de Mi Héroe, puesto que Celia se ha convertido, inevitablemente y por lo que hemos visto hasta el momento, en uno de los grandes fichajes de esta edición.