La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 7 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 829 de La Promesa en La 1 de Televisión Española, por lo que fueron testigos de cómo Curro y Ángela dan el paso de anunciar formalmente sus planes de boda. Leocadia no puede evitar sentirse profundamente indignada, puesto que desprecia la idea de una vida sin títulos. Estefanía, por su parte, debuta sirviendo a los señores con éxito, a pesar de que Teresa no termina de fiarse de sus intenciones.

El duque de Carril entrega a Manuel el libro de cuentas de su empresa, mientras que Vera siente un profundo optimismo tras su conversación con Manuel. Martina y Jacobo dan el paso de reevaluar su relación para ver si la pueden arreglar, mientras que Pía hace todo lo que está en su mano para disculparse con Ricardo por su tremenda indiscreción. Él, como era de esperar, no duda en rechazar con dureza a la doncella. Lejos de que todo quede ahí, la señora Adarre identifica el nombre ‘Mercedes del Amor’ en la carta robada, mientras que Adriano, a pesar de que ha superado la fiebre, no ha tardado en descubrir que la enfermedad le ha provocado una ceguera total.

¿Qué sucede en el capítulo 830 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 8 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Martina comprueba que Adriano no ve absolutamente nada, por lo que no tarda en pedir ayuda. Alonso se pone en contacto con el médico y el diagnóstico es verdaderamente demoledor: podría quedarse ciego de manera irreversible.

Leocadia, contra todo pronóstico, da su bendición a la boda de Ángela y Curro, mientras que Alonso hace saber a su hijo que está dispuesto a hacerse cargo de todos los gastos de la ceremonia. Pía cuenta a Teresa que vio una carta para Cristóbal de ‘Mercedes del Amor’ hace mucho tiempo, mientras que Estefanía finge ayudar a María Fernández. Todo ello mientras continúa chantajeando a Carlo.

En cuanto a Manuel, Curro y Julieta, logran confirmar, mediante un experto contable, que los libros del duque de Carril son falsos. Tras investigar el nombre de Mercedes del Amor, Pía lo vincula con el cuaderno de la joyería y llega a una conclusión absolutamente aterradora: no fue Cruz quien compró el veneno por el que Jana murió, sino Leocadia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.