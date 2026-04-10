Quién es Paula Koops: su edad, su pareja, de dónde es y su nombre real

La industria de la música no para de crecer, de eso no cabe duda. A lo largo de los últimos años, el público ha sido testigo de cómo numerosos jóvenes talentos se han unido a este mundo para presentarle a todos sus proyectos profesionales. Una larga lista de nombres donde algunos cantantes han conseguido sobresalir más que otros. De hecho, si hablamos de una artista que no para de crecer en las plataformas de streaming, no podemos hablar de otra que no sea Paula Koops. La cantante, compositora y bailarina madrileña se ha convertido en una de las artistas del momento. Un talento que tampoco ha pasado desapercibido para el equipo de Tu cara me suena, programa de Antena 3. Y es que es una de las concursantes confirmadas de la nueva edición. Por ello, realizamos un breve repaso de su lado más profesional y del más personal con el objetivo de conocerla mejor.

Su carrera profesional

Nacida en Madrid en 1998, Paula Koops siempre tuvo claro que quería llegar muy lejos a nivel profesional. Se formó en ADE y Marketing y lo hizo en Leeds, Inglaterra. Una gran aventura que la ayudó mucho a crecer a nivel personal y que le abrió las puertas a poder trabajar en una oficina como contable. Sin embargo, todo cambió para ella en el 2020, año en el que se produjo la pandemia del COVID-19.

Como muchas personas en aquellos momentos, subió un par de vídeos a su cuenta de TikTok de canciones que ella misma componía, pero poco se imaginaba la gran repercusión que iba a tener. Y es que las redes sociales le dieron un gran impulso para poder hacerse un hueco en la industria musical. De hecho, en el 2023 firmó su primer contrato con Universal. Por ello, con el objetivo de perseguir sus sueños, dejó su trabajo en la oficial para ser cantante plenamente.

Acumulando más de 600.000 oyentes mensuales, Paula Koops ha presentado varios EPs y singles, pero no fue hasta el 2024 que lanzó al mundo su primer proyecto discográfico. Un trabajo que presentó bajo el título de Motel y que está compuesto por 14 canciones.

Su lado más personal

En redes sociales, Paula Koops siempre se muestra como una persona muy cercana y activa con su público. De hecho, cuenta con más de 129.000 seguidores en Instagram y más de 275.000 en TikTok. Una serie de plataformas donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales o momentos que marcan sus días.

Por otro lado, a nivel sentimental, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no. La joven se muestra siempre muy reservada con su vida privada, por lo que no hay detalles al respecto. Pero, en diversas entrevistas, sí ha confesado que ha tenido relaciones sentimentales en el pasado. De hecho, en algunas de sus canciones habla de rupturas y desamor. Respecto a su nombre real, la artista siempre ha intentado mantener el secreto.