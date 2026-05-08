Solución al reto 1583 de Wordle normal del día 8 de mayo de 2026: en español y con tildes

Llega el reto 1583 de Wordle, el juego que sigue enganchando a millones de personas en todo el planeta cada día. En este viernes 8 de mayo de 2026 hay que adivinar la palabra que tiene cinco letras y con cinco intentos para lograrlo. La solución nos la guardamos para el final, para que quien no quiera verla tenga la opción de evitarlo; por eso primero daremos las pistas para este reto normal. También está el reto de tildes, para el que haremos lo mismo: comenzar por las pistas y después dar la solución al final para no hacer spoilers.

Pistas de la palabra de Wordle de hoy:

Contiene dos vocales y tres consonantes .

. Empieza por la letra ‘P’ .

. Contiene una letra ‘D ’.

’. La palabra Wordle de hoy acaba en letra consonante .

. Pista extra: es un dulce en el que su receta incluye ingredientes como bizcocho, pan deshecho, azúcar y frutas secas.

Pistas para la palabra 1530 del Wordle con tildes del día 8 de mayo de 2026

La palabra con tilde suele dar muchos dolores de cabeza cada día a todos los fans de este juego. Te damos las pistas para que puedas pensarlo bien.

Tiene dos letras consonantes y tres letras vocales .

. Empieza por la letra ‘R’ .

. La tilde está en la penúltima letra de la palabra.

de la palabra. Tiene una letra ‘V’ y una letra vocal repetida.

y una repetida. Pista extra que te damos: es la parte opuesta de algo.

SPOILER: Solución de la palabra Wordle de hoy, viernes 8 de mayo de 2026

La palabra de hoy en Wordle es ‘pudin’. La definición de la RAE de esta palabra es la siguiente: Dulce que se prepara con bizcocho o pan deshecho en leche y con azúcar y frutas secas. Se trata de un postre muy fácil de preparar y que es ideal para tomar como merienda con café.

ATENCIÓN: Solución a la palabra Wordle con tildes de hoy

La palabra con tilde de hoy es ‘revés’. Te contamos todas las definiciones que se recogen de esta palabra en el diccionario de la R.A.E.