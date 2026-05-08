Horario y dónde ver la corrida de toros de Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo en Las Ventas de Madrid

Con la Feria de San Isidro que comienza hoy en Madrid, Las Ventas vuelve a convertirse estos días en uno de los puntos con más movimiento de la ciudad. La plaza encara su primer fin de semana fuerte dentro del ciclo taurino y este sábado 9 de mayo llegará una de las corridas que más interés había despertado desde que se presentó el cartel oficial de la feria. En el ruedo estarán Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo, tres toreros muy distintos entre sí pero que llegan a Madrid en un momento importante de la temporada, de modo que si deseas verla pero no puedes acudir a la plaza te explicamos qué cadena la emite.

El festejo comenzará a las 19:00 horas y se celebrará en la plaza de toros de Las Ventas, dentro de la programación de San Isidro 2026. Los toros pertenecerán a la ganadería de La Quinta, uno de esos hierros que suelen llamar especialmente la atención entre los aficionados por el tipo de corrida que acostumbra a enviar a Madrid, por lo que serán muchos los aficionados que seguro que mañana acuden a la plaza, pero de todos modos y para quien no pueda ir este año de nuevo, la feria se emite en abierto y también se va a poder seguir por internet.

Horario de la corrida de toros de Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo

La corrida de Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo se celebrará el sábado 9 de mayo y arrancará a las 19:00 horas, el horario fijado para la mayoría de festejos de la Feria de San Isidro de este año.

Como suele ocurrir en Las Ventas durante las grandes citas, la apertura de puertas se realizará aproximadamente una hora antes del comienzo del paseíllo. A esa hora ya empieza a concentrarse bastante gente en los accesos de la plaza y en los alrededores de la calle Alcalá, sobre todo en jornadas de fin de semana como esta.

El cartel mezcla veteranía, regularidad y juventud. Miguel Ángel Perera vuelve a Madrid siendo uno de los toreros más reconocidos del circuito y con una trayectoria muy ligada a Las Ventas. El extremeño ha dejado tardes importantes en esta plaza y sigue manteniendo un peso importante dentro de las ferias principales.

Daniel Luque llega además en un momento especialmente sólido. El sevillano lleva varias temporadas firmando actuaciones destacadas y muchos aficionados lo sitúan ahora mismo entre los nombres más fiables del escalafón. Su presencia en San Isidro era una de las más esperadas dentro de este primer tramo de feria.

Y junto a ellos estará Tomás Rufo, que continúa consolidándose como uno de los toreros jóvenes con más proyección. El diestro toledano ya sabe lo que es triunfar en Madrid y vuelve a Las Ventas con la presión habitual que supone anunciarse en San Isidro, donde cada tarde puede marcar buena parte de la temporada.

Dónde ver la corrida por televisión

Si deseas ver a estos tres toreros pero no tienes opción de ir a Las Ventas, puedes verlo todo en directo y en abierto por Telemadrid, que por segundo año consecutivo apuesta por emitir la Feria de San Isidro al completo. Pero no sólo eso ya que la emisión también podrá seguirse a través de la página web y de la aplicación oficial de la cadena madrileña.

Además, cadenas autonómicas como Castilla-La Mancha Media o Aragón TV también ofrecerán parte de la programación taurina de San Isidro durante estas semanas, reforzando la cobertura televisiva de la feria.

La retransmisión comenzará minutos antes de las 19:00 horas con la previa habitual desde los alrededores de Las Ventas y con el análisis del cartel de la tarde. Durante San Isidro, además, las cadenas suelen incluir entrevistas, imágenes del ambiente en los tendidos y comentarios desde el callejón antes del inicio del festejo.

La Quinta vuelve a estar presente en San Isidro

Otro de los puntos que más interés genera de esta corrida es la presencia de la ganadería de La Quinta. El hierro salmantino mantiene desde hace años bastante tirón entre la afición madrileña y suele protagonizar algunas de las corridas más comentadas de la feria. El encaste Santa Coloma continúa teniendo un seguimiento muy fiel entre quienes acuden regularmente a Las Ventas y precisamente por eso esta cita aparece marcada desde hace semanas en el calendario de muchos aficionados. Además, al tratarse de un sábado y coincidir con ser el primero de los fines de semana completos de San Isidro, la previsión es que la plaza registre una entrada alta.

Y después de la jornada de hoy, la Feria de San Isidro continuará durante las próximas semanas con algunos de los carteles más esperados de la temporada y con la presencia de figuras como Roca Rey, Pablo Aguado, Sebastián Castella, Emilio de Justo o Alejandro Talavante, entre otros nombres anunciados este año en Las Ventas.