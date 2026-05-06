Cómo ver la feria taurina de San Isidro 2026 por televisión: horario y dónde ver en vivo gratis y online

La feria taurina de San Isidro vuelve a llenar la plaza de Las Ventas tarde tras tarde, pero no todo el mundo puede estar allí. Y es ahí donde la televisión y, sobre todo, el móvil, empiezan a tener cada vez más peso. Y es que si bien durante años seguir los toros desde casa era complicado o dependía de canales de pago este 2026 la cosa cambia bastante.

De hecho, ver prácticamente toda la feria taurina de San Isidro es más fácil de lo que parece, incluso sin gastar dinero, algo que hace no tanto era impensable para muchos aficionados. Así que si estás buscando cómo seguir cada corrida sin perderte horarios ni volverte loco cambiando de canal, aquí tienes todo explicado de forma clara: dónde se ve, a qué hora empiezan los festejos y qué opciones tienes para verlo gratis o desde cualquier sitio sin depender sólo del televisor de casa.

Dónde ver la feria taurina de San Isidro en directo por televisión

Este año hay un nombre que lo concentra prácticamente todo y no es otro que el de Telemadrid ya que la cadena autonómica vuelve a apostar fuerte y retransmite por segundo año consecutivo, la feria taurina de San Isidro completa. En la práctica, esto significa que vas a poder ver todos los festejos en abierto. Las corridas de toros, pero también las novilladas y los festejos de rejones y todo entra dentro de la programación. No hace falta suscribirse a plataformas de pago ni contratar paquetes adicionales, algo que muchos aficionados agradecen, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de días que dura la feria.

Además, la cobertura no se limita sólo a la retransmisión de la corrida. La cadena suele incluir previas, análisis y entrevistas con los protagonistas, lo que ayuda a seguir mejor el desarrollo del ciclo y entender qué está pasando más allá del ruedo. Aun así, Telemadrid no es la única opción. Otros canales autonómicos como Aragón TV o Castilla-La Mancha Media también emitirán algunos festejos sueltos. No toda la feria, eso sí, pero pueden servir como alternativa puntual si no tienes acceso directo a la emisión principal.

Horario de las corridas de San Isidro 2026

Si hay algo que se mantiene prácticamente intacto año tras año es el horario. La feria taurina de San Isidro sigue un esquema bastante claro que facilita mucho organizarse. Todas las corridas comienzan a las 19:00 horas, desde el arranque del ciclo el 8 de mayo hasta su cierre el 14 de junio. Es un horario ya habitual en Las Ventas y apenas cambia, lo que permite saber de antemano cuándo hay que estar pendiente.

Eso sí, no todo empieza exactamente a esa hora. En televisión, lo normal es que haya una previa unos minutos antes, donde se repasa el cartel del día, el estado de la plaza y las sensaciones previas de los toreros. Para muchos aficionados, esa parte también forma parte de la experiencia. También conviene recordar que hay días sin festejos, normalmente los lunes dentro del ciclo principal. En concreto, durante esta edición hay varias jornadas de descanso que rompen el ritmo continuo de la feria, algo que ya es habitual en su estructura.

Cómo ver la feria taurina de San Isidro gratis y online

Ver la feria taurina de San Isidro ya no depende únicamente de sentarse delante de la televisión a una hora concreta. A través de la web oficial y la aplicación de Telemadrid puedes seguir todas las corridas en directo. Es una opción bastante sencilla ya que entras, accedes a la emisión en vivo y listo. No tiene mucho misterio, pero sí mucha utilidad, sobre todo si estás fuera de casa o no tienes el canal en tu televisión.

Además, este año se ha reforzado la parte digital con TLMad, una plataforma pensada para centralizar todos los contenidos. Desde ahí no solo puedes ver la emisión en directo, sino también acceder a los festejos una vez han terminado. Además, está diseñada para adaptarse a distintos dispositivos. Funciona en móviles, tablets, ordenadores y Smart TV, lo que facilita bastante el acceso sin depender de un único formato.

Otras formas de ver los toros de San Isidro fuera de Madrid

Si prefieres seguir la feria taurina de San Isidro en televisión tradicional, sin depender de internet, también tienes varias alternativas. Telemadrid está disponible en plataformas como Movistar Plus+, donde puede verse fuera de la Comunidad de Madrid. Esto permite acceder a la emisión directamente desde el televisor, sin necesidad de recurrir a la web o aplicaciones. Además, operadores como Orange TV o diferentes servicios de cable también incluyen este canal dentro de su oferta, lo que amplía bastante las opciones según la compañía que tengas contratada.

Todo esto hace que, a diferencia de otros años, seguir la feria taurina de San Isidro no dependa de una única vía. Puedes elegir cómo verla según lo que te resulte más cómodo en cada momento.