Abascal afirma que el apagón en Correos «aumenta las sospechas fraudulentas del PSOE»

Santiago Abascal, líder de Vox, ha atendido a los medios de comunicación desde Montilla (Córdoba), donde ha denunciado el misterioso apagón en la web de Correos. El también presidente de Patriots, ha asegurado que este suceso «acrecienta lógicamente» las sospechas de su partido «contra las actividades fraudulentas del PSOE», pero asegura que tiene que ver también «con la tercermundización de los servicios públicos en España».

Preguntado por OKDIARIO, medio que ha informado en exclusiva del sospechoso apagón en la web de la empresa pública, adscrita al Gobierno de Pedro Sánchez, sobre si considera que en las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo puede haber algún tipo de injerencia, Abascal ha denunciado en primer lugar que se esté «dificultando el voto por correo de la gente».

Además, el líder de Vox dicho que «lógicamente acrecienta nuestras sospechas contra las actividades fraudulentas del PSOE» y destaca que esto «tiene que ver con la tercermundización de los servicios públicos en España».

Sobre los servicios públicos, Santiago Abascal ha hablado del recorrido de los dirigentes de Vox en la campaña de las andaluzas, y reprocha que tengan que venir «por carretera viendo cómo están las carreteras de mal mantenidas, llenas de baches», mientras «las vías férreas están fallando como consecuencia de la corrupción y provocando la muerte de compatriotas».

«Los servicios públicos están colapsados; incluso a mí me ha sorprendido en Andalucía estos días los problemas de cobertura telefónica que hay en las carreteras», ha añadido Abascal, que dice tener «la sensación de tercermundización de las instituciones públicas en España, de que todo va a peor cuantos más impuestos se pagan». Como reacción, afirma que es lo que hay «que denunciar» y «que cambiar», de cara a poder «utilizar los servicios públicos en lo que son necesarios, para la sanidad de la gente, para la seguridad en las calles y, en primer lugar, para los nuestros».

Sospechoso apagón en Correos

Este periódico ha tenido acceso a una resolución por la cual la Junta Electoral ha estimado una denuncia del Partido Popular (PP), en la que solicitaba «recabar información a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y la adopción de medidas, por haber estado durante un tiempo deshabilitado el enlace en la página web de Correos para solicitar el voto por correo, al considerar que el plazo había finalizado».

Un sospechoso apagón en la web de la empresa pública Correos, adscrita al Gobierno de Pedro Sánchez, ha impedido al electorado de Andalucía solicitar el voto con motivo de los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo.

El acuerdo del organismo supervisor ha sido el de «acceder a lo solicitado» por el Partido Popular y «requerir a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos para que ponga a disposición de esta Junta Electoral toda la información de la que disponga en relación con el incidente denunciado». Correos, tras contactar OKDIARIO, asegura que no harán «valoraciones al respecto más allá de lo informado por nuestros canales oficiales».