Un sospechoso ‘apagón’ en la web de Correos impide a los andaluces solicitar el voto para las elecciones

Un sospechoso apagón en la web de la empresa pública Correos, adscrita al Gobierno de Pedro Sánchez, ha impedido al electorado de Andalucía solicitar el voto con motivo de los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo.

Según una resolución consultada por OKDIARIO, la Junta Electoral ha estimado una denuncia del Partido Popular en la que solicitaba «recabar información a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y la adopción de medidas, por haber estado durante un tiempo deshabilitado el enlace en la página web de Correos para solicitar el voto por correo, al considerar que el plazo había finalizado».

El acuerdo del organismo supervisor ha sido el de «acceder a lo solicitado» por el Partido Popular y «requerir a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos para que ponga a disposición de esta Junta Electoral toda la información de la que disponga en relación con el incidente denunciado».

Además, la Junta Electoral Central ha instado a Correos, organismo dependiente del Ejecutivo a través de la SEPI, a que proceda «a informar de manera clara y precisa, por todos los medios a su disposición, de que el plazo del que disponen los electores para solicitar su voto por correo en las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo día 17 de mayo de 2026 finaliza hoy, día 7 de mayo a las 23:59 horas».

No obstante, una resolución posterior de la JEC a petición de Correos ha ampliado dicho plazo de solicitud del voto por correo, ya sea en las oficinas de la entidad postal o de forma telemática, «hasta las 14 horas» del «viernes 8 de mayo».

Desde la dirección del PP remarcan a OKDIARIO que desconocen cuánto tiempo estuvo inoperativo dicho enlace. «Efectivamente, la Junta Electoral nos ha dado la razón y Correos tendrá que investigar el incidente, por el que la web de Correos, durante un tiempo indeterminado, ha impedido la solicitud del voto por correo al encontrarse deshabilitado el enlace», subrayan las fuentes de Génova.

«Parece que lo hemos detectado, pero desconocemos cuánto tiempo estuvo caída la web. De hecho, es una de las cuestiones que pedimos que se investigue», inciden las mismas fuentes.

Así, el Partido Popular exige saber «el periodo de tiempo que ha durado la incidencia, el número de personas afectadas, el motivo que la ha provocado y cualesquiera otros datos o información que obre en poder» de Correos, empresa pública presidida por el socialista Pedro Saura.

Con todo, el plazo para solicitar el voto por correo finaliza este jueves, 7 de mayo. Una vez tramitada la solicitud y recibida la documentación electoral en el domicilio, los votantes podrán ejercer su derecho depositando el sobre en cualquier oficina de Correos. El plazo para hacerlo concluirá el próximo 13 de mayo, dentro del horario habitual de apertura de las oficinas postales.

Para estas elecciones, la Oficina del Censo Electoral establece que el voto debe ser entregado, preferentemente, por el propio elector. No obstante, si no puede acudir personalmente, podrá autorizar a otra persona para que lo haga en su nombre. Este representante deberá presentar una autorización firmada, una copia del documento oficial del elector y su propio documento identificativo. Para facilitar este trámite, Correos pone a disposición de los ciudadanos un modelo de autorización, informó EP.

Error en mensajes SMS

De otro lado, la Junta Electoral de Andalucía (JEA) pidió también este miércoles a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos que rectifique los mensajes de texto enviados a los electores a los que no ha podido entregarles la documentación necesaria para votar por correo, al detectarse otro error.

El PP andaluz tuvo constancia de la existencia de mensajes de texto enviados por Correos en los que indica que los interesados en votar por correo tienen toda la documentación a su disposición «hasta el 17 de mayo» (día de las elecciones), cuando la fecha correcta es el 13 de mayo.

Ante este hecho, la JEA instó a la empresa estatal a cambiar los mensajes de texto para aquellos electores a los que no se les ha podido entregar la documentación necesaria para el voto por correo. El texto correcto del SMS debe ser el siguiente: «El envío de INE ELECCIONES estará a disposición del elector hasta el 13/05/2026», detalla el organismo supervisor.