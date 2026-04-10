Quién es Aníbal Gómez: su edad, su pareja, de dónde es y su vínculo con Ojete Calor

Aníbal Gómez se ha convertido en una de las estrellas de Tu cara me suena, el programa de Antena 3 que vuelve a las noches de los viernes para llenarlas de música. El actor, humorista y también cantante es uno de los personajes más conocidos del mundo audiovisual. Recordamos su vida en el mundo ‘chanante’ y cómo triunfa con Ojete Calor, el curioso grupo del que también es cantante.

Nacido en la localidad conquense de Villanueva de la Jara, es conocido por ser uno de los miembros de La Hora Chanante y Muchachada Nui, perteneciendo a la hornada de cómicos manchegos como Carlos Areces, Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Julián López y Raúl Cimas.

Tal y como ha contado en muchas ocasiones, su relación con la música llegó cuando comenzó a trabajar como DJ en una de las discotecas de su pueblo, aunque la popularidad le llegó cuando se mudó a Madrid, donde trabajó en las primeras temporadas de La Hora Chanante, un arriesgado programa de humor absurdo que saltó de Paramount Comedy a La 2.

Pero su relación con sus amigos no acabó ahí, puesto que más tarde también trabajaría en Museo Coconut y Retorno a Lilifor. También le hemos visto en Ella es tu padre, que se emitió sin mucho éxito en Telecinco. Su último proyecto con ellos ha sido el estreno de Rafaela y su loco mundo, que se puede ver en Atresplayer.

Otras series en las que le hemos visto, ya sin sus compañeros ‘chanantes’, han sido: El vecino, Bienvenidos a Edén, Superstar, Entrepreneurs y Padre no hay más que uno. La serie. Además, se convirtió en un presentador revelación gracias a secciones en Yu, no te pierdas nada y Los felices 20, programa que se emitía en Orange TV.

Las películas de Aníbal Gómez

Aunque no es uno de los actores cómicos más famosos, el conquense puede presumir de no parar de trabajar en el mundo del cine, aunque sea con pequeños papeles. En los últimos años ha aparecido en Campamento Flipy (2010), Las brujas de Zugarramurdi (2013), Torrente 5: Operación Eurovegas (2015), Los del túnel (2016), Padre no hay más que uno 2 y la reciente Torrente presidente.

Su éxito con Ojete Calor

Aunque nunca ha destacado por ser un gran cantante, tendrá que demostrar en Tu cara me suena que tiene un gran dominio del escenario gracias a que ha triunfado con Ojete Calor. Para quien no haya escuchado nunca una de sus canciones, el grupo denomina su estilo como subnopop. Esto quiere decir que tienen letras cargadas de humor y no buscan crear grandes obras.

Con Carlos Areces forma este dúo musical que ha logrado colarse en los carteles de los grandes festivales y llenar salas con miles de personas. Canciones como Soy mocatriz y Viejoven son himnos en muchas discotecas y festivales, aunque ni ellos mismos pensaban que lo lograrían.

De su vida personal no se conoce absolutamente nada y nunca se le ha conocido pareja, siendo uno de los más discretos del mundillo ‘chanante’.

Concursante de ‘Tu cara me suena’

Aníbal se tendrá que medir cada semana con Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado cada semana en el programa de Antena 3.