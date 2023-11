Todo sobre Julián López: así es el actor de películas tan conocidas como ‘Perdiendo el Norte’

Julián López ha decidido aceptar la propuesta de Pablo Motos y sentarse en el plató de ‘El Hormiguero’ junto a su compañero Hamza Zaidi. El objetivo es presentar la última película que ha protagonizado y tiene una misión importante: ayudar a Hamza. Este último acaba de estrenarse en la gran pantalla, pero Julián disfruta de una dilatada trayectoria profesional que le permite tomarse ciertas licencias. A sus 45 años puede presumir de haber acumulado grandes éxitos, aunque para él lo más importante es que siempre ha contado con el respaldo del público.

Pablo Motos entrevistará al artista y lo cierto es que no es la primera vez que lo hace. Julián López siempre ha sido muy sincero con el presentador y la última vez que estuvo en su programa le explicó cómo hacían en las películas para reventar botellas de cristal en la cabeza. Este secreto ha animado a Hamza Zaidi, quien hasta hace unos meses desconocía el funcionamiento del mundo del cine. Pero, ¿qué estrategia ha seguido Julián para convertirse en un referente dentro de su profesión?

La gran oportunidad de Julián López

Gran parte del público recuerda a Julián López por su participación en ‘La hora chanante’. En seguida demostró que estaba capacitado para entretener a los espectadores y su sentido del humor le abrió muchas puertas. Poco a poco fue convirtiéndose en un rostro imprescindible para entender la comedia de nuestro país y comenzó a protagonizar películas y series de televisión. Pero su talento no conoce fronteras y por eso ha probado suerte en otras disciplinas.

Julián López nació en Cuenca y tuvo que mudarse a la capital para ejercer su profesión de humorista y actor. Todo esto lo cuenta en su primer libro, titulado Planetario. Es una novela que pone sobre la mesa su lado más nostálgico, pues aprovecha para recordar cómo fue su infancia y su adolescencia. Los primeros años de su vida transcurrieron en un pueblo pequeño, donde se dio cuenta de que había nacido para trabajar en la industria de la interpretación.

Julián López, satisfecho y agradecido

Julián López se siente un afortunado por poder ejercer su profesión con total libertad. En una entrevista que recoge Los 40 Principales donde el artista promociona su libro aparecen unas declaraciones significativas. Julián confiesa que está agradecido por todas las oportunidades que le han ayudado a llegar a lo más alto.

«Me siento un privilegiado y un suertudo por tener la vida que tengo que es una vida que yo he tratado de encontrar y he buscado y no todo el mundo tiene esas oportunidades. Yo sí tuve la oportunidad de decir: me voy a lanzar a este tren o voy a tirar por aquí a ver qué pasa», comentó al respecto. Por el contrario, otras personas de su generación no pudieron hacer lo mismo.

‘Perdiendo el norte’

Julián López fue uno de los protagonistas de ‘Perdiendo el norte’, una película que se estrenó en 2015 que estaba dirigida por Nacho G. Velilla. Recibió unas críticas excelentes y lo cierto es que no era la primera vez que se exponía en la gran pantalla, todo lo contrario. En aquel momento ya disfrutaba de una brillante trayectoria que empezó en 2009 gracias a ‘Pagafantas’ y ‘Spanish Movie’, dos proyectos que le abrieron las puertas de un mundo nuevo.