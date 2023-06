‘El Hormiguero’: Raúl Cimas manda un recado a David Broncano

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Raúl Cimas. El actor acudió al programa de Antena 3 para presentar su nueva serie, bajo el título de Poquita Fe, la nueva ficción de Movistar Plus, que se estrenará el próximo mes de julio.

«Mi sobrino dijo: ¿Habéis terminado la serie de los aburridos esos? No es un gran material para la venta, pero en realidad es verdad. Son dos aburridos a los que el mundo los está aprisionando y ellos no tienen el ímpetu suficiente como para tirar para adelante», expresaba el actor sobre su nueva serie.

«El aburrimiento tiene muy mala prensa, pero en realidad es divertido. Visto desde fuera. Yo, a la primera persona famosa que vi en directo, fue a Lenny Kravitz en un aeropuerto y estaba aburrido. Pensé: Joder, a Lenny también le pasa», expresó. «Al final la nada y el todo se dan la mano. Es una serie muy divertida», continuaba promocionando su nueva serie a su manera.

«La única generación que se ha aburrido de verdad es la nuestra. Nuestros padres tenían muchísimo trabajo, tenían muchos hijos… Yo le decía a mi padre: Me aburro. Y él me decía que tenía mucha suerte. Y tenía razón. Y me acuerdo de horas de verdadero sopor cuando mi madre me obligaba a echarme a su lado para hacer la digestión», continuaba.

El actor también habló sobre el abandono de su faceta urbanita. «Me fui al campo a vivir, pero no soy ermitaño porque decidí arreglarme la casa hace dos años y desde entonces están los albañiles ahí. Vivo como en una sitcom», aseguraba entre risas.

Para terminar su participación en el programa de Antena 3, Raúl Cimas mandó un recado a David Broncano, la competencia directa de Pablo Motos. «Dejé de jugar al tenis porque le gané a Broncano seis a cero y pensé que era el momento de dejarlo para poder venir aquí y contarlo», expresó.