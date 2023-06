‘El Hormiguero’: Jennifer Lawrence se sincera sobre la vez que estuvo a punto de morir

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega, en la que acudieron Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman. Los actores acudieron al programa para que presentar su nueva película, bajo el nombre de Sin malos rollos, que llegará a los cines el próximo 23 de junio.

Se trata de una comedia, en la que: «Jennifer interpreta a un personaje que se llama Maddie, que está a punto de quedarse sin casa y es conductora de Uber. Necesita un coche para trabajar porque el suyo se lo ha quitado el Estado, y ve un anuncio en Internet de unos padres que dice que si sale con su hijo le regalan un coche. Y yo soy el hijo», explicó Andrew Barth Feldman.

«Me encanta este tipo de comedias gamberras, por eso quizá he tardado tanto en dar con alguna realmente graciosa», explicó la actriz. «He visto muchas veces Dos tontos muy tontos. Las comedias físicas siempre me hacen reír, por muchas veces que las vea», añadió.

Jennifer Lawrence y @andrewbfeldman nos presentan “Sin malos rollos”, una comedia que se estrena en cines el 23 de junio #HollywoodEH pic.twitter.com/tfu68FhqFX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 14, 2023

Después de hablar sobre su nueva película, Pablo Motos quiso saber si era cierto que la actriz tuvo un enorme susto mientras viajaba en un avión privado, algo que le quedó marcado para siempre y tras el cual, tiene mucho miedo a volar.

«Fue aterrador. Terrible. Se paró un motor y tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia y se paró el otro motor. Íbamos a morir todos, pero luego no», comenzó a explicar la artista, antes de revelar que desde entonces no se relaja hasta que el avión no aterriza.

«La verdad es que ahora volar me cuesta, aunque últimamente he mejorado. En ningún momento llegó a relajarme, estoy tensa y con ansiedad. No me relajo hasta que llego a casa. Lo peor es despegar», explicó sobre el miedo a volar que padece desde entonces.