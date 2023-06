‘El Hormiguero’: Eva Santolaria y Carlos Cuevas recuerdan su primer amor

El Hormiguero cerró la semana con la visita de Carlos Cuevas y Eva Santolaria, que acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva serie, bajo el título de Citas Barcelona, una producción de Amazon Prime Video que ya se encuentra disponible en la plataforma.

«Es una serie que viene de un formato que ya estaba en TV3 y cada capítulo son dos citas entre personas que se conocen por Internet, excepto el último capítulo que lo monopoliza Eva con una historia estupenda», explicó Carlos Cuevas al inicio del programa.

«El último capítulo, el sexto, el que cerrará esta temporada, es un capítulo un poco especial en el que solamente hay una cita, la de dos personajes que son Claudia e Imanol. Y estos personajes Los interpretamos Antonio Hortelano y yo», añadió Eva Santolaria.

Durante la entrevista, y después de ver un fragmento del sexto capítulo de Citas Barcelona, preguntó a los actores si tuvieron suerte en su primer amor. «Yo siempre he sido un poco torpón, un poco trasto. Siempre intento hacer las cosas bien, intento ser mono, pero luego soy muy torpe», expresó Carlos Cuevas.

Y añadió: «La primera vez que me enamoré fue con 12 o 13 años de una persona de mi pueblo y fue muy bonito. Cortito y breve como todo lo adolescente, pero bien».

Por su parte, Eva Santolaria recordó que: «mi primer amor también fue en verano, en un apartamento que tenían mis abuelos. Yo estaba con mi hermana, que acabábamos de llegar y no conocíamos a nadie, yo jugaba a baloncesto y tenía una pelota y estaba jugando con ella», comenzó a explicar.

«Entonces había un chico un poco borde que me estaba diciendo que no lo hacía muy bien y cuando me giré me pareció muy mono. La verdad es que pasamos un verano muy chulo porque hicimos pandilla y luego ya no le volví a ver, pero me pasé años poniendo su nombre alrededor de mis zapatillas de deporte», recordó la actriz.