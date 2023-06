‘El Hormiguero’: Rosalía confirma detalles de su boda con Rauw Alejandro

El Hormiguero comenzó la semana con la visita de Rosalía. La artista catalana acudió al programa de Antena 3 para presentar su esperado nuevo single, bajo el título de Tuya y publicado el pasado 9 de junio, que ya es todo un éxito en todas las plataformas digitales.

Al comienzo de la entrevista, Pablo Motos preguntó a la artista sobre su Motomami World Tour, su gira más grande hasta la fecha, que comenzó hace casi un año y medio, actuando en una quincena de países. Además, destacó que el pasado 28 de abril actuó ante 160.000 espectadores en Ciudad de México.

«No sé cómo explicarlo. Es un sentimiento de agradecimiento extremo, porque llevo un año y medio fuera de casa y echo de menos las calles de mi ciudad, la familia, levantarme por la mañana y hacer las cosas que me hacen feliz… Entonces es duro estar de gira, muchos músicos lo dicen, pero cuando estoy en el escenario y la gente canta y vive mis canciones me siento muy agradecida», explicó Rosalía.

«En la vida del artista hay muchas alegrías, pero sí es cierto que el estilo de vida a veces es durillo», admitió la artista. «Yo me enfoco en la conexión, en estar en constante comunicación con los espectadores, que me dan mucha energía a mí y yo se la doy a ellos. Es como una retroalimentación, como un dar y recibir. Yo me concentro más en eso porque me produce alegría».

En cuanto a su nuevo single, Tuya, la artista explicó que: «Es una canción que he hecho mientras estaba de gira y que la producción tiene inspiración de música japonesa que he escuchado en los últimos dos años, de techno, de reguetón, de flamenco… De todo un poco».

Rosalía también explicó que el videoclip lo rodó en Japón. «Me busqué una excusa para volver a Tokio. Es una ciudad que da sensación de seguridad, de que puedes estar ahí tan tranquilo, de mucha unidad, de mucho respeto… Es una ciudad donde todo es un ritual. A mí me gusta mucho»

Por otro lado, el pasado 24 de marzo, Rosalía y Rauw Alejandro publicaron un EP con tres canciones y Pablo Motos tuvo curiosidad por conocer cómo fue trabajar juntos siendo pareja. «Hubo una parte que fue muy divertida porque tenemos la complicidad de ser pareja y nos lo pasamos bien. Y también es verdad que sacar un proyecto genera presión, tensión, pero seguimos juntos y hemos sobrevivido a un lanzamiento», expresó la artista.

El presentador de El Hormiguero también preguntó a la invitada sobre su boda con el artista puertorriqueño. «Eso parece, que va a haber boda. De momento, tengo que terminar la gira y luego me pondré con la boda, pero tengo vestidos ya guardados», señaló Rosalía

«Me lo pidió de una manera muy bonita en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos. Se veía todo Puerto Rico iluminado por fuegos artificiales porque era fin de año y no me lo esperaba, pero de repente veo que se medio arrodilla, saca el anillo y me pide que me case con él. Yo me puse a llorar, claro, porque me hizo mucha ilusión», explicó sobre la pedida de mano.