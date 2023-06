‘El Hormiguero’: Javier Cámara desvela la razón por la que puede votar en los Oscar

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3 con una nueva entrega. Este martes, el programa recibió la visita del actor Javier Cámara, que acudió para presentar la nueva temporada de su serie, Rapa, que estará disponible a partir del 15 de junio.

«La primera temporada fue muy buena, pero la segunda es mejor. Hemos rodado en el Arsenal Militar de Ferrol, que es una maravilla de sitio, pero sólo ha entrado Mónica López, porque el caso que llevaba yo era otra historia, así que me puse celoso porque el Arsenal es un lugar maravilloso y he entrado muy poco», señaló el actor al comienzo de la entrevista.

Sin poder contener la risa, Javier Cámara explicó que: «Mi personaje es un ex profesor que está jubilado, tiene una enfermedad y se aprovecha de una amiga que investiga casos para meter la nariz en cualquier sitio. Mi personaje es bastante tocapelotas, como tú y como yo».

Javier Cámara nos presenta la segunda temporada de RAPA, que se podrá ver en @MovistarPlus a partir del jueves #CámaraEH pic.twitter.com/8aia03h0Q5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 13, 2023

Durante la entrevista, Pablo Motos desveló que Javier Cámara puede votar en los Premios Oscar, los galardones más importantes de la industria cinematográfica. «Yo voto en los Goya, en los del Cine Europeo y en los Oscar, pero no me digas por qué. En los Oscar, alguien escribe a la organización y te recomienda», comenzó a explicar el actor.

«Yo no hablo muy bien inglés, pero recibí una carta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en la que me decía que había sido aceptado. Yo pensé que era una broma de algún amigo, pero salió una lista y en ella estaba yo, así que pagué y desde entonces voto», explicó.

Además, Javier Cámara contó una anécdota que le ocurrió el primer año que votó en los premios estadounidenses. «El primer año me equivoqué y pedí que me las mandaran todas físicamente y desde el segundo año me las descargo en el ordenador», señaló entre risas.