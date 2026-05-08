Buckingham se rinde a Kate Middleton: lunares, estilazo y un Guillermo en modo anfitrión de manual que no falla ni una
Kate Middleton y el príncipe Guillermo han sido anfitriones de una fiesta de jardín en el Palacio de Buckingham
El evento reunió a representantes de organizaciones benéficas, militares y proyectos sociales vinculados a la familia real
Kate destacó por su elegante estilismo clásico, mientras ambos príncipes ejercieron de anfitriones cercanos con los invitados
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