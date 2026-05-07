La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 6 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 828 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo el duque de Salvatierra abandona el palacio y lo hace visiblemente impresionado por la humildad de Curro. Manuel, por su parte, entrega un primer pago al duque de Carril para tratar de frenar el chantaje sobre Vera, a pesar de que el extorsionador no tiene reparos a la hora de exigirle la suma completa.

Tirando de estrategia, Estefanía no duda un solo segundo en regalar un gorrito al bebé de María Fernández, y todo para tratar de neutralizar los recelos de la doncella y, por ende, ganar acceso a la planta noble. Lejos de que todo quede ahí, los fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo la salvación del refugio se hace oficial en el Patronato, pero la felicidad de Martina se ve empañada por el estado de salud de Adriano. Curro da el paso definitivo con Ángela a la hora de declarar su amor. Es más, pide a la joven retomar sus planes de boda. Teresa confiesa a Pía que robó la carta de Cristóbal firmada por «Mercedes del Amor», sin tan siquiera imaginar que la señora Adarre es capaz de reconocer el nombre.

¿Qué sucede en el capítulo 829 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 7 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Ángela y Curro anuncian sus planes de boda. Indignada, Leocadia no puede evitar despreciar una vida sin títulos. Estefanía debuta sirviendo a los señores y lo hace con éxito, pero Teresa sospecha que la doncella está ocultando su verdadera personalidad.

El duque de Carril entrega a Manuel el libro de cuentas de su empresa. Vera, por su parte, es optimista tras su conversación con el heredero, mientras que Martina y Jacobo deciden reevaluar su relación para ver si lo pueden arreglar. La señora de Adarre trata de disculparse con Ricardo por su indiscreción, pero este rechaza a la doncella con cierta dureza.

Pía identifica el nombre de «Mercedes del Amor», por lo que sugiere que ese romance es más antiguo de lo que imaginaban. Además, tras superar la fiebre, Adriano despierta, pero no tarda en descubrir que la enfermedad le ha provocado una ceguera total. ¡Martina se queda completamente horrorizada! No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.