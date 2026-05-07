Grifols gana 73 millones en el primer trimestre, un 21,9% más

Grifols cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto de 73 millones de euros, lo que supone aumentar en un 21,9% la cifra de los tres primeros meses de 2025, según ha informado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

Grifols registró unos ingresos de 1.700 millones de euros, un 3,3% más a tipo de cambio constante, impulsados por el «sólido desempeño» de Biopharma, que creció un 6,8%, aunque en términos reportados los resultados se vieron afectados negativamente por el tipo de cambio y se redujeron en un 4,8%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 381 millones, un 0,8% a tipo de cambio fijo y con un margen del 22,4%, «reflejando la disciplina operativa continuada en el conjunto de las actividades del grupo».

La compañía ha explicado que el crecimiento del primer trimestre estuvo respaldado por el lanzamiento de Yimmugo en Estados Unidos y el desempeño de Gamunex en Estados Unidos y Europa, mientras que los ingresos se vieron «parcialmente» compensados por la presión de precios de la albúmina en China y una base comparativa más exigente en alfa-1 y proteínas especiales.

Grifols ha señalado que prevé «una mayor expansión de márgenes» impulsada por la mejora del margen bruto, apoyada por el incremento progresivo del plasma de Egipto y las correspondientes ventas de inmunoglobulinas, la optimización continuada del aprovisionamiento y de la huella de plasma, así como por los crecientes beneficios en el coste por litro (CPL).

A cierre de marzo, la ratio de apalancamiento del grupo se situó en 4,3 veces, frente a las 4,5 veces de un año atrás y las 4,2 veces de cierre de 2025.

La liquidez era de 1.573 millones y el flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones del primer trimestre mejoró en 30 millones de euros interanual, hasta 8 millones de euros negativos.

La empresa ha recordado la reciente refinanciación de todos los vencimientos de deuda de 2027, «reforzando su flexibilidad financiera y el perfil de su balance», por lo que no tiene vencimientos de deuda significativos hasta octubre de 2028.

El consejero delegado de Grifols, Nacho Abia, ha destacado que el año empezó con «un desempeño en línea» con las expectativas, y ha recordado que los resultados se han logrado en un entorno geopolítico y macroeconómico complejo.

El director financiero, Rahul Srinivasan, ha explicado que han tenido «avances decisivos en el fortalecimiento» de la estructura de capital tras la refinanciación.

Ha subrayado que esta refinanciación deja a la empresa «con una sólida liquidez» y que los intereses en efectivo estarán en línea o por debajo de los de 2025.

Grifols ha señalado que los resultados del primer trimestre estuvieron alineados con las expectativas y respaldan el guidance dado para este año.

La empresa ha explicado que el proyecto en Egipto «sigue avanzando conforme a lo previsto y se está convirtiendo en un elemento central de la estrategia de autosuficiencia» de la compañía, y que se espera que contribuya de forma estructural a la expansión de márgenes.

Ha añadido que, a medida que aumente el volumen de plasma en Egipto, optimizará progresivamente su huella global de plasma y reducirá la dependencia de Estados Unidos para otros mercados.

Las estimaciones pasan por alcanzar un millón de litros de plasma en Egipto en 2026 y hasta tres millones de litros en 2009, con lo que espera mejorar la eficiencia de costes por litro.

Ha explicado que, tras la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de toda la cadena de valor de Grifols Egypt, la compañía «se encuentra en una posición óptima para optimizar con mayor eficacia su red global de plasma».