Quién da el pregón de San Isidro 2026 en Madrid: todo lo que se sabe

Madrid entra desde hoy jueves, en un periodo que para todos los madrileños resulta de lo más especial ya que comienzan hoy oficialmente sus Fiestas de San Isidro 2026 y, aunque tenemos por delante muchos conciertos y actividades que se vivirán intensamente los próximos días (especialmente el fin de semana y el 15 de mayo) para mucha gente el verdadero arranque llega cuando se celebra el pregón de San Isidro desde la Casa de la Villa y que podremos vivir en apenas un par de horas.

De este modo a lo largo de la tarde se espera bastante movimiento por el centro de la capital porque cientos de personas se acercarán hasta la Plaza de la Villa para seguir de cerca uno de los actos más tradicionales de estas fechas que además en momentos previos arranca con la presencia de gigantes y cabezudos que poco antes recorren el centro. De este modo el ambiente es festivo y nadie se lo quiere perder. Hay quien va simplemente a escuchar el discurso, otros aprovechan para quedarse después por el centro y muchos lo viven casi como una costumbre fija de mayo en Madrid. Y este año la persona encargada de dar el pregón seguro que atrae todavía a más gente si tenemos en cuenta, que se trata de la periodista Sonsoles Ónega, una de las más populares de nuestro país gracias a que es un rostro televisivo si bien la vemos todas las tardes al frente de su programa «Y Ahora Sonsoles» de Antena 3.

Quién da hoy el pregón de San Isidro 2026

Con las fiestas arrancando ya esta misma tarde, el nombre elegido ya lo hemos avanzado y no es otro que el de Sonsoles Ónega. De este modo, la periodista y presentadora será la encargada de salir al balcón de la Casa de la Villa y leer el pregón con el que Madrid dará comienzo a varios días de conciertos, actividades y celebraciones repartidas por toda la ciudad.

El acto está previsto para hoy jueves 7 de mayo a las 20:00 horas en la Plaza de la Villa. Allí estarán también el alcalde, José Luis Martínez Almeida, miembros del Gobierno municipal y representantes de los distintos grupos políticos del Ayuntamiento.

Seguro que la asistencia es de cientos y cientos de madrileños no sólo por escuchar el pregón, sino que además contar con un rostro tan popular siempre atrás a muchos curiosos. Y es algo que no es nada extraño para un pregón como el de San Isidro, si tenemos en cuenta que en los últimos años este acto ha contado con otras caras también muy conocidas de la televisión, el cine o la música. Por allí han pasado nombres como Ramoncín, Antonio Resines o Santiago Segura y ahora será Sonsoles Ónega quien tome el relevo justo antes de que empiece oficialmente el ambiente de San Isidro en toda la capital.

Qué habrá antes del pregón

Aunque el discurso empezará a las 20: 00 horas, desde bastante antes habrá movimiento por toda la zona del centro. A partir de las 18:30 desde el Museo de Artes y Tradiciones populares, se espera que salgan los Gigantes y Cabezudos que amenizarán parte de la tarde paseando por el centro, hasta llegar a la Plaza de la Villa y estarán acompañados por los personajes de dulzaina y tamboril. Cada año mucha gente se acerca precisamente por ese momento, sobre todo familias con niños y turistas que están estos días en Madrid aprovechando el arranque de las fiestas. Pero no sólo eso ya que desde la programación se anuncia también que un artista internacional presentará su nuevo disco una vez finalizado el pregón.

El misterio entonces está servido y seguro que nadie se lo quiere perder, incluso cuando en días como hoy el tiempo no es que acompañe mucho. Pero de todos modos, teniendo a quien se tiene para dar el pregón y con las ganas que hay de que lleguen estas fiestas de San Isidro, es normal que la afluencia de público sea bastante así que se recomienda acudir con un poco de antelación.

Dónde se celebra el pregón de San Isidro

El pregón volverá a celebrarse en la Casa de la Villa, en pleno centro histórico de Madrid. El edificio fue durante años la sede del Ayuntamiento y sigue siendo uno de los lugares más reconocibles de esta parte de la ciudad y también uno de los más bonitos. Además de la gente que irá hasta la Plaza de la Villa para seguir el acto en directo, el Ayuntamiento también tiene previsto emitir el pregón a través de sus redes sociales.

Y después del discurso empezarán oficialmente las Fiestas de San Isidro 2026, con programación repartida entre la Plaza Mayor, la Pradera de San Isidro, Las Vistillas o Matadero Madrid, donde durante los próximos días habrá conciertos, actividades y propuestas culturales hasta el 17 de mayo.