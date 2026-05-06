La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado 5 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 827 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han observado cómo Teresa halla una carta incriminatoria en el despacho de Cristóbal, por lo que confirma que tiene una amante. El duque de Carril manipula a Vera fingiendo amor paternal para tratar de justificar su extorsión a Manuel. Salvatierra da un toque de atención al Capitán de la Mata, invalidando sus calumnias contra Curro al detectar su resentimiento personal. Todo ello mientras Pía confiesa a Ricardo que ha contado toda la verdad a Santos sobre la muerte de Ana.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Manuel opta por ocultar a Julieta toda la verdad tras el chantaje del duque de Carril, pero ella se huele que algo está pasando a sus espaldas. Martina visita a Adriano en mitad de la noche y se da cuenta de que está empeorando por momentos. Carlos lanza una advertencia a Estefanía para que deje de chantajearlo, pero ella se niega rotundamente a ceder. Ángela y Curro se piden perdón, por lo que supone un paso importante para los dos. Además, para tranquilidad de Santos, Ricardo hace cualquier cosa para evitar que la verdad salga a la luz.

¿Qué sucede en el capítulo 828 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 6 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo el duque de Salvatierra abandona el palacio, y lo hace visiblemente impresionado por la humildad de Curro. Manuel entrega un primer pago al duque de Carril para tratar de frenar el chantaje, aunque el extorsionador no duda en exigirle la suma completa.

Estefanía, tirando de estrategia, opta por regalar un gorrito al bebé de María Fernández para tratar de neutralizar sus recelos. La salvación del refugio se hace oficial en el Patronato, pero la felicidad de Martina se ve empañada por el grave estado de salud de Adriano. Curro decide dar el paso definitivo con Ángela: no solamente le declara su amor, sino que pide al joven retomar sus planes de boda.

Teresa da el paso de confesar a Pía que robó la carta de Cristóbal firmada por «Mercedes del Amor», y lo hace sin tan siquiera imaginar que la señora Adarre parece reconocer ese nombre. Un gesto que podría marcar un gran punto de inflexión en esta sorprendente temporada. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.