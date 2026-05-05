La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado lunes 4 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 826 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Curro enfrenta con aplomo las constantes provocaciones del Capitán de la Mata ante el duque de Salvatierra. Ciro, por su parte, no tiene otro remedio que admitir la buena gestión de Curro en su trabajo. Conmovida tras la visita al refugio, Pilarcita confirma que el Patronato se hará cargo del proyecto, lo que desata una profunda euforia en Martina. Pía confiesa a Santos que su padre mató accidentalmente a su madre, dejando al joven en shock.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo Manuel y Curro hacen todo lo que está en su mano para tratar de gestionar el chantaje del duque de Carril, mientras que Vera no termina de entender a su padre. Hasta tal punto que le pide explicaciones, provocando su enfado. María ve a Estefanía flirtear de nuevo con Samuel y los interrumpe, mientras que, más tarde, la pilla en actitud sospechosa con Carlo, pero vuelve a disimular. Estefanía continúa presionando al lacayo para que le consiga dinero, mientras que Martina no puede evitar mostrarse profundamente preocupada por la salud de Adriano. Teresa registra el despacho de Cristóbal en busca de pruebas de una supuesta amante.

¿Qué sucede en el capítulo 827 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 5 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Teresa encuentra una carta incriminatoria en el despacho de Cristóbal, por lo que confirma sus sospechas: ¡tiene una amante!. El duque de Carril manipula a Vera fingiendo amor parental para justificar su extorsión a Manuel.

Salvatierra da un toque de atención a Lorenzo, invalidando todas y cada una de sus calumnias contra Curro al descubrir que se trata de resentimiento personal. Pía confiesa a Ricardo que le contó la verdad a Santos sobre que él mató a Ana, mientras que Manuel oculta a Julieta la verdad tras el chantaje del duque de Carril, aunque ella sospecha que algo ocurre.

Martina visita a Adriano en mitad de la noche y descubre que no se encuentra bien. Carlo lanza una advertencia a Estefanía, diciéndole que deje de intentar chantajearlo. A pesar de los esfuerzos, ella le deja claro que no va a ceder. Curro y Ángela se piden perdón, mientras que, para tranquilidad de Santos, Ricardo promete que hará lo que esté en su mano para evitar que la verdad salga a la luz. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.