La Promesa, con el paso de los años, ha conseguido colarse en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. El pasado jueves 30 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 825 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, los han podido ver cómo el duque de Carril no duda en chantajear a Manuel, haciéndole saber que, si no aumenta su inversión, dará a conocer al emisario real que Vera es su hija y los Luján la han tenido «secuestrada». Así pues, arruinaría por completo la restitución del título de Curro. Es entonces cuando Manuel habla con Vera y descubre que huyó de su padre precisamente por ser un criminal.

En cuanto a María Fernández, se arma de valor para preguntar a Estefanía y Carlo si se conocían de antes, y la doncella miente para tranquilidad del joven. Martina y Pilarcita tienen un momento de sinceridad, en el que la noble reconoce que su reticencia se debía a la envidia que sentía por el protagonismo de la joven. Además, asegura que está fascinada con el proyecto. Pía ve tan mal a Santos que opta por contarle toda la verdad, y es que Ricardo mató a su madre por accidente. Lorenzo critica a Curro en su entrevista con Salvatierra, por lo que este cita al joven para un careo. En el mismo, el Capitán de la Mata le acusa de ser un déspota inestable y asegura que Ángela padece un trastorno mental por el que debe ser internada en un sanatorio. ¡El hijo del marqués está al límite ante tanta provocación!

¿Qué sucede en el capítulo 826 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 4 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Curro decide enfrentar con aplomo las provocaciones de Lorenzo ante el duque de Salvatierra, mientras que Ciro parece que no tiene más remedio que admitir la buena gestión de Curro en su trabajo. Es más, Cristóbal opta por respaldarle.

Conmovida tras su visita al refugio, Pilarcita ha confirmado que el Patronato se hará cargo del proyecto, algo que hace inmensamente feliz a Martina. Pía confiesa a Santos que su padre mató de forma accidental a Ana, su padre, lo que provoca que el joven se quede profundamente descolocado. Manuel y Curro intentan gestionar el chantaje del duque de Carril, mientras que Vera no tarda en pedir explicaciones a su padre, provocando su enfado.

María ve a Estefanía flirtear de nuevo con Samuel, por lo que no duda en interrumpirles. Con posterioridad, la pilla con Carlo en actitud sospechosa, pero vuelve a disimular. Estefanía continúa presionando al lacayo para que le consiga dinero, mientras que Martina se muestra profundamente preocupada por la salud de Adriano. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.