Quién es quién en ‘Valle Salvaje’: todo el reparto de la serie de TVE

No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las series diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular! Además, no solamente llama poderosamente la atención por su trama, sino también por sus personajes. Es un hecho que los actores que lo interpretan hacen un trabajo verdaderamente excepcional para continuar emocionando con las historias que se desarrollan dentro de esta ficción que sigue haciendo historia. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso al reparto de Valle Salvaje, haciendo hincapié en los personajes protagonistas: quién es quién, sus nombres y cuál es su vinculación con la trama principal de esta serie.

Reparto de ‘Valle Salvaje’, serie de TVE:

Adriana, interpretada por Rocío Suárez de Puga

Se trata de Adriana Salcedo de la Cruz y Millán, que se caracteriza por ser una mujer tremendamente responsable e inteligente, pero también por ser una auténtica soñadora. Si hay algo que tiene claro es que quiere ser fiel a sus principios y no está dispuesta a casarse con un hombre del que no esté enamorada. Aun así, el destino tiene preparado algo verdaderamente inesperado para ella. Sus hermanos son Bárbara y Pedrito, y su aya Isabel es alguien indispensable en su vida.

Rafael, interpretado por Marco Pernas

Nada más conocer a Adriana se enamoró perdidamente de ella. Este joven, que es el segundo de los hijos de la familia Gálvez de Aguirre, se caracteriza por ser alguien impetuoso y completamente salvaje. Es más, daría su propia vida con tal de defender la tierra que le vio nacer. Es su hermano Julio quien va a heredar todo y, además, va a casarse con la mujer que ama.

Julio, interpretado por Nacho Olaizola

Es el hermano mayor de Rafael y prometido de Adriana Salcedo de la Cruz y Millán. Destaca por ser un hombre justo y orgulloso, aunque de buen corazón. Si hay un defecto por el que destaca es por intentar hacer todo lo que sea necesario para agradar a su padre, sin pensar en las consecuencias. Le preocupa conservar su estatus, pero más aún preservar el respeto del duque de Valle Salvaje. Todo ello mientras Adriana no le pone las cosas fáciles. Lo que nadie espera es que su historia vaya a tener un giro drástico y radical, que pondrá en jaque el día a día de los que están a su alrededor.

José Luis, interpretado por José Manuel Seda

Duque de Valle Salvaje y padre de Julio y Rafael. Destaca por ser un hombre excesivamente autoritario, estricto y complicado. No tiene ningún tipo de reparos a la hora de mostrar su favoritismo a Julio frente a Rafael. Además, tuvo que dejarlo todo cuando se casó con Pilara, que padece problemas de salud que solamente podían mitigarse si se mudaban al Norte.

Pilara, interpretada por Manuela Velasco

Su mayor felicidad son sus hijos y su marido. Desde joven tiene una grave enfermedad, por lo que su prioridad es dejar todo bien atado para cuando falte. Se opone en rotundo a la constante guerra de su marido con Rafael para favorecer a Julio. Su gran apoyo y mayor aliada es Mercedes, su hermana, que para cuidarla ha renunciado a su propia vida.

Mercedes, interpretada por Miren Arrieta

Es la hermana pequeña de Pilara y si hay algo por lo que destaca es que es profundamente cariñosa, soñadora y muy amable. Dadas las circunstancias, siempre se ha mostrado muy discreta y ha actuado en un segundo plano. Es por eso que no dudó en renunciar a sus planes de futuro para cuidar a su hermana Pilara.

Victoria, interpretada por Sabela Arán

Es la hermana pequeña de Evaristo, el prestamista. Así pues, Victoria Salcedo de la Cruz no es más que la tía de Adriana y el resto de sus hermanos. Destaca por ser una mujer sibilina, ambiciosa y tremendamente manipuladora. A pesar de esas características que posee, lo cierto es que le ha tocado una vida bastante anodina en Valle Salvaje, puesto que nunca ha conseguido salir de la casa en la que nació. Tiene un hijo, Gaspar, que siempre sabe cómo decepcionarla.

Estos son los personajes principales de Valle Salvaje, la serie diaria que está consiguiendo sorprender a todos y cada uno de los espectadores. No te pierdas una nueva entrega, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española. ¡Estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente!