Toni Freixa echa bilis contra el Real Madrid al verse cada vez más arrinconado en el caso Negreira

El Real Madrid se ha puesto serio con el caso Negreira y el FC Barcelona, y las primeras reacciones no han tardado en aparecer como es Toni Freixa, uno de los ex directivos a los que el conjunto blanco está arrinconado por sus polémicas declaraciones. Freixa se ha manifestado en sus redes sociales dando a entender que sus opiniones en tertulias radiofónicas no son válidas para estar presentes en este proceso.

«La representación procesal del Real Madrid propone testificales por dar opiniones en tertulias? Mirad a ver si su abogado es Toñín el torero», ha escrito Toni Freixa en su perfil público en X, antes Twitter, dejando entrever su sorpresa por este nuevo movimiento del club blanco y su ofensiva

Y es que el Real Madrid ha tomado partido una vez más en el caso Negreira, dando un paso judicial más, solicitando al juzgado que incorpore diferentes declaraciones en medios de comunicación de algunos ex directivos del Barcelona durante estas etapas, entre los que se encuentra Toni Freixa, así como otros representantes culés como Joan Gaspart, Albert Perrín y Alfons Godall.

Toni Freixa ha quedado notablemente comprometido por unas declaraciones antiguas que han ganado gran relevancia estos días en las redes sociales. En ellas, durante una entrevista en la Cadena Ser junto con Albert Perrín, ambos hablan con suma naturalidad de los pagos a Enríquez Negreira y el fin de éstos cuando dejó su cargo como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

«Negreira tenía padrinos. Te llamaban y decían que te conviene porque te irá mejor, y ahora todo ha salido», es una de las frases que pronuncia el ex vicepresidente y ex candidato a la presidencia del Barça, con sumo descaro, palabras similares a las que lanza Perrín, que reconoce conversaciones con Sandro Rosell que llegó a afirmar al conocer los pagos que «a ver, para lo que pagamos, mejor mantenerlo si no, todavía recibiremos».

«Todas las juntas lo sabían», aludía Freixa, que razonaba en busca de justificación: «¿Nos han ayudado estos años los árbitros? ¿Hemos sido beneficiados? Yo creo que en nada». El ex vicepresidente manifestó que esa decisión y pagos a Negreira «convenía», pagos que recordemos que asciende, entre 2001 y 2018, a unos 7,5 millones de euros…

«Un tío espabilado vende la moto y te dice: te conviene tener este asesoramiento porque te irá mejor», añadía Freixa, que intentó exculpar al Barça como entidad y club diferenciando términos tan vagos en estos momentos como «irregularidad» y «delito». Lo que realmente se investiga y está en el ojo del huracán es con qué fin pagaba el Barça religiosamente estas cantidades ingentes al número 2 del Comité Técnico de Árbitros, si como aluden en busca de un asesoramiento habitual en el mundo del fútbol o bien con vistas a un posible trato de favor en decisiones arbitrales, fuera y dentro del terreno de juego…