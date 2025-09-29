El Real Madrid se ha endurecido con el ‘caso Negreira’. Los blancos continúan su ofensiva judicial tras solicitar al juzgado la incorporación de las declaraciones en medios de comunicación de varios ex directivos del Barcelona. En concreto las verbalizadas por Joan Gaspart, Toni Freixa, Albert Perrín y Alfons Godall en diferentes entrevistas. Cabe recordar que Javier Enríquez, hijo de Enríquez Negreira, desmintió la versión del Barcelona sobre el destino de los pagos al que fuera vicepresidente de los árbitros.

Entre las frases que pide el Real Madrid incluir en la investigación del ‘caso Negreira’ se encuentran «mejor seguir pagando o nos perjudicarán», de Albert Perrín, vicepresidente entre el 2005 y 2010. «Todas las juntas lo sabían», que verbalizó Toni Freixa, ex directivo en la junta de Sandro Rosell. Alfons Godalls, ex vicepresidente azulgrana aseguró que «en la Federación se cuecen los árbitros». Y Joan Gaspart, quien fuera presidente a principios de siglo señaló a los mandamases. «Si había irregularidades, el presidente lo sabía seguro».

El ex colegiado Xavi Estrada confirmó este domingo que el Real Madrid ha pedido la inclusión en el sumario de las mencionadas declaraciones. Según el escrito, la intención es «aportar información sobre las manifestaciones públicas realizadas sobre los hechos objeto del procedimiento por diversas personas que, cuando los pagos a D. José María Enríquez Negreira y su entorno mercantil tenían lugar, ocupaban altos cargos directivos en el F.C. Barcelona».

«Al referirse públicamente a los hechos han revelado extremos sin duda relevantes para confirmar el sentido y la finalidad corruptora de los pagos efectuados; y (ii) solicitar las diligencias de instrucción que se expresarán para dotar de fehaciencia tanto a la realidad y el contenido de tales manifestaciones como a la vinculación de sus autores con el citado club», continúa el manifiesto.

Freixa, que también fue candidato a la presidencia del club, reconoció en 2023 que, de no haber abandonado su cargo de vicepresidente del CTA en 2018, el Barça hubiera seguido teniendo a José María Enríquez Negreira en nómina. «Porque Negreira salió del Comité Técnico de Árbitros, que si no todavía estaríamos allí».

Albert Perrín, ex vicepresidente de Joan Laporta en su primera etapa, también estuvo presente en la conversación. Perrín reconoció que cuando el tesorero del FC Barcelona descubrió los pagos a Negreira en 2003, lo comunicó a la presidencia y ésta decidió continuar con ellos. «Cuando se descubre por parte de la junta, llegan a la conclusión de que es mejor seguir haciéndolo por si pasara algo», admitió Freixa.

«Eso lo hacen todas las juntas. El Barça, que tiene la característica de que cuando llegan unos suprimen todo lo que se ha hecho antes… esto no se suprimió nunca. Esto pasó de un presidente a otro: Núñez, Gaspart, Laporta, Rossell, Bartomeu…», confirmó Toni Freixa en una entrevista con la Cadena SER en 2023.