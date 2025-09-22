Toni Freixa saca su lado más antideportivo y ataca al Getafe: «Qué puercos sois, papá»

Toni Freixa ha vuelto a sacar su lado más antideportivo para criticar al Getafe. El ex directivo del Barcelona en la primera etapa de Joan Laporta, y candidato a la presidencia del club en 2015 y 2021, atacó al conjunto azulón en su perfil oficial de X (antes Twitter) después de la victoria por 3-0 del Barça al equipo de José Bordalás.

El estilo de juego del Getafe siempre le causa estragos al Barcelona, porque no pueden hacer su juego como les gusta. Por eso Toni Freixa decidió atacar al cuadro azulón durante el encuentro: «Qué puercos sois, papá», dijo el ex directivo azulgrana, en clara referencia a la frase de Bordalás en 2013 de «esto es fútbol, papá». El técnico alicantino ha defendido en varias ocasiones que esa frase define su filosofía de juego.

Qué puercos sois, papá — Toni Freixa (@tonifreixa) September 21, 2025

Freixa hablaba de la cantidad de faltas hechas por el Getafe para intentar entorpecer el juego del Barcelona. El club que preside Ángel Torres acabó el choque con 16 faltas cometidas por las 9 del conjunto que dirige Hansi Flick. De esta manera, el Getafe intentaba frenar el ritmo de juego de un Barça que cuando le dejas correr y hacer su juego son muy peligrosos.

Bordalás ya respondió tras el partido a las críticas de Ferran Torres sobre su juego: «Es una opinión ventajista y una falta de respeto. La diferencia de estilos entre un equipo y otro son 1.000 millones. Ellos tienen dos jugadores por puesto de altísimo nivel». El de Foios afirmó al acabar el choque que «ellos a veces no proponen nada y se limitan a hacer faltas», en referencia al Getafe.

Ángel Torres pide la roja a Raphinha

De lo que no habla Toni Freixa es del empujón de Raphinha a Diego Rico que le pudo costar la segunda amarilla. Ángel Torres, presidente del Getafe, reclamó que el delantero brasileño debió haber sido expulsado por doble amarilla. De Burgos Bengoetxea decidió dejarlo correr y no enseñarle la tarjeta al jugador del Barça, aunque para el mandatario del equipo azulón «era roja descarada».