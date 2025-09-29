La VIII edición de Despertar Emociones traerá a Palma a Paz Padilla, Pedro García Aguado y Patri Psicóloga

El próximo 22 de noviembre por la mañana el Trui Teatre de Palma será el escenario de la octava edición en Palma de Despertar Emociones, el evento de crecimiento y desarrollo personal de referencia en la Isla. En esta ocasión tendrá como eje central el tema Navegar en la incertidumbre, con tres ponentes de primer nivel como son Paz Padilla, Pedro García Aguado y Patri Psicóloga que compartirán sus experiencias y herramientas con el público.

Despertar Emociones nació en 2016 de la mano de Cristina Gómez, directora de Mallorca Emotions, con la misión de poner al alcance de las personas referentes del crecimiento personal y profesional. Desde entonces, ha traído a Palma a los mejores coachs del panorama nacional -Mario Alonso Puig, Víctor Küppers, Javier Iriondo, Paz Calap, Irene Villa, Albert Espinosa, Enric Corbera, Curro Cañete, Anne Igartiburu, Edurne Pasabán, Borja Vilaseca, Álex Rovira e Isabel Rojas-Estapé, entre muchos otros-, consolidándose como un evento de referencia.

Los ponentes

Conocida por su trayectoria como humorista y actriz, Paz Padilla ha conquistado al público durante años con su espontaneidad y sentido del humor. Sin embargo, en los últimos tiempos ha desarrollado también su faceta como coach y comunicadora inspiradora. Autora de libros como El humor de mi vida, donde comparte su proceso personal de duelo y resiliencia, Paz Padilla combina la risa y la ternura para transmitir aprendizajes profundos sobre la vida. Su intervención en Despertar Emociones mostrará cómo el humor y la aceptación pueden convertirse en poderosas herramientas para afrontar la incertidumbre.

Pedro García Aguado fue conocido primero por su brillante carrera como como jugador de waterpolo y más tarde por su labor televisiva en programas como Hermano Mayor y actualmente es un referente en motivación y acompañamiento personal. En Despertar Emociones mostrará su honestidad y cercanía al compartir su propia experiencia de vida, marcada por la superación de grandes retos personales. Su intervención ofrecerá al público claves directas y realistas para afrontar las dificultades y encontrar en ellas una oportunidad de cambio.

Finalmente, Patri Psicóloga, reconocida como una de las psicólogas más influyentes de España, autora de libros de gran éxito y colaboradora habitual en medios de comunicación, aportará recursos útiles para mejorar la autoestima, la gestión de pensamientos y el bienestar emocional, ofreciendo a los asistentes herramientas que podrán poner en práctica desde el primer momento. Patri Psicóloga tiene una gran capacidad para hacer sencilla la psicología, traduciendo teorías complejas en consejos claros y aplicables a la vida cotidiana.

Un evento para ayudar a las personas

Cristina Gómez, directora de Mallorca Emotions, explica que creó Despertar Emociones en 2016 con la voluntad de ayudar a las personas: «Desde el primer día mi propósito fue ofrecer un espacio en el que pudieran ver y escuchar a los mejores ponentes, inspirarse con sus historias y, sobre todo, contar con herramientas reales para mejorar su vida».

Cada edición, subraya, «es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras dificultades. Tener la oportunidad de escuchar en una misma mañana a tres grandes referentes aporta una riqueza enorme: tres voces distintas, un mismo propósito, que es acompañar a las personas en su desarrollo personal. Esa sigue siendo la esencia de Despertar Emociones y lo que hace que sea un evento único».

Las entradas para la octava edición de Despertar Emociones, que se celebrará el 22 de noviembre en el Trui Teatre de Palma, ya están a la venta a través de la web del teatro (www.truiteatre.es).