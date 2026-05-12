No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 11 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 412 de Valle Salvaje. De esta forma, pudieron ser testigos de cómo Leonor continúa completamente desaparecida, por lo que, como es de esperar, la tensión aumenta de manera considerable. Pero no todo queda ahí, puesto que Bárbara no duda un solo segundo en enfrentarse, como nunca, con Victoria.

Y todo por el simple hecho de querer entrometerse no solamente en su vida, sino también en la de Pedrito. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Luisa no puede evitar sentirse profundamente herida, a la par que traicionada. Hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de enfrentarse, como nunca antes, a Alejo. Y todo por sus palabras a Enriqueta. Así pues, no puede evitar preguntarse si podrá ser capaz de confiar, en algún momento, en el hombre que ama. ¡Ahora mismo lo tiene verdaderamente complicado!

¿Qué sucede en el capítulo 413 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 12 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Rafael se muestra decidido a pedir ayuda tanto a Victoria como a Enriqueta. Todo ello mientras don Hernando y José Luis se arman de valor para presionar al duque.

Y todo con la firme intención de conseguir que se aleje, de una vez por todas, de Dámaso. A pesar de los esfuerzos, parece que este ha logrado adelantarse, ganándose la confianza de Rafael con su aparente lealtad. Evidentemente, parece que su objetivo de ganar tiempo para seguir adelante con sus planes está surtiendo efecto.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo, al anochecer, todos se ven sorprendidos con la llegada de una misiva urgente al marqués, en cuyo interior se encuentra una noticia de lo más preocupante que va a dar mucho de qué hablar. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.