La Comunidad de Madrid ha inaugurado una exposición fotográfica en la explanada de la Plaza de Toros de Las Ventas que reivindica al toro bravo como guardián de la biodiversidad y joya del patrimonio ecológico y cultural de la región. La muestra, organizada en colaboración con la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, permanecerá abierta hasta el próximo 17 de mayo.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, presidió el acto inaugural y destacó que el animal «no sólo forma parte de una tradición cultural, sino que desempeña un papel esencial como guardián de la biodiversidad, contribuyendo a la preservación de la dehesa». La exposición lleva por título El Toro bravo, joya de nuestro patrimonio ecológico y cultural.

El papel ecológico del toro bravo

La dehesa madrileña, hábitat natural del toro bravo, alberga una gran variedad de especies vegetales y animales que dependen del modelo extensivo de cría. Su supervivencia está ligada a la presencia de explotaciones ganaderas que mantienen el paisaje abierto, frenan el avance del matorral y evitan la degradación del monte.

Sin esa actividad, el ecosistema perdería uno de sus pilares fundamentales. Los pastizales que sostienen al ganado bravo también son refugio de aves esteparias, anfibios y mamíferos que encuentran en la dehesa un entorno único en Europa, difícilmente reemplazable por otros usos del suelo.

Casi el 90% de festejos, con reses locales

La Comunidad celebrará este año casi el 90% de sus festejos taurinos con reses procedentes de ganaderías madrileñas. De los 25 espectáculos programados en la VI edición de la Fiesta del Toro —que engloba el Circuito de Novilladas, el Certamen Kilómetro Cero y la Copa Chenel— 22 contarán con ejemplares criados en explotaciones de la región.

El dato refleja el esfuerzo del sector ganadero madrileño por consolidar un tejido productivo propio que abastezca los ruedos de la comunidad. La apuesta por las reses locales reduce los desplazamientos, mejora el bienestar animal durante el transporte y fortalece la economía rural de los municipios donde se ubican las dehesas.

Kilómetro Cero y la Copa Chenel

El Certamen Kilómetro Cero tiene por objeto potenciar la conexión entre el campo y el ruedo: prioriza a los novilleros formados en la región y apuesta por las reses criadas en las propias dehesas madrileñas, cerrando así el ciclo productivo en el territorio. La Copa Chenel, por su parte, actúa como gran escaparate para los jóvenes aspirantes.

El ciclo arrancó en febrero y se extenderá hasta el 30 de julio, cuando Las Ventas acogerá la Gran Final de la Copa Chenel. Entre los novilleros emergentes que ya han aprovechado esta plataforma figuran Roberto Martín Jarocho y Álvaro Burdiel, ambos alumnos de la escuela regional José Cubero Yiyo.

El censo de toro bravo crece un 12%

El sector ganadero atraviesa un momento de expansión en la Comunidad de Madrid. Los datos oficiales indican que el censo ha aumentado cerca de un 12% desde 2019, pasando de 12.734 a las 14.227 cabezas actuales. En la región operan 57 hierros y 135 explotaciones de bovino de lidia, cifras que posicionan a Madrid como una de las comunidades con mayor implantación de ganadería brava.

Este crecimiento ha sido posible también gracias al apoyo institucional sostenido en los últimos años. Durante la pandemia, la Comunidad canalizó 1,11 millones de euros en 2020 a través del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), con ayudas que beneficiaron a 23 ganaderos cuya actividad quedó paralizada por el cierre de los festejos.

Subvenciones al sector

En 2021, las subvenciones ascendieron a 1,27 millones de euros para 42 beneficiarios. A estas cantidades se sumaron las prestaciones del Programa de Desarrollo Rural (PDR), dotadas con 1,53 millones de euros adicionales, que contribuyeron a estabilizar un sector estratégico para el medio rural madrileño.

El conjunto de ayudas acumuladas en el periodo pandémico superó los 3,9 millones de euros, una inversión que el Ejecutivo regional considera decisiva para evitar el cierre de explotaciones y preservar el censo de ganado bravo. La Comunidad de Madrid mantiene así su compromiso con un modelo que une tradición, biodiversidad y desarrollo rural.

La exposición de Las Ventas, abierta hasta el 17 de mayo en la explanada exterior de la plaza, supone el punto de arranque visible de un ciclo taurino que se prolongará durante todo el verano y sitúa a la dehesa madrileña en el centro del debate sobre el patrimonio natural y cultural.