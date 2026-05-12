Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 11 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 557 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Pablo y Nieves no han dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se les ha presentado para sincerarse, como nunca, con sus hijos. Todo ello mientras Begoña se entera de que es el cumpleaños de Eduardo. Tasio rompe de forma definitiva con Paula, sin importarle en absoluto las posibles consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Gorito sufre una tremenda crisis de asma, pero tiene lugar frente a Álvaro y Salva. ¡Ambos están profundamente preocupados por su salud! Todo ello mientras Marta empieza a tener serias sospechas de que Fina ha muerto. Por si fuera poco, Valentina se queda verdaderamente sorprendida y sin palabras al recibir una llamada de lo más inesperada. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 558 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 12 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Claudia y Miguel tienen un sonado acercamiento, mientras que don Agustín se queda profundamente descolocado. Y todo porque se ha enterado de que Nieves trabajó para el doctor Giralt.

Lejos de que todo quede ahí, y a pesar de todo lo vivido, Salva y Mabel deciden reconciliarse. Manuela y Julia, por su parte, unen fuerzas para sorprender como nunca antes a Eduardo, mientras que una información sobre el robo de camiones consigue inquietar, como nunca antes, a Salva. ¡Y no es para menos!

Por si fuera poco, Digna sorprende a todos al ofrecerse a colaborar con el bien, aunque deja muy claro que lo hace únicamente por el bien de la empresa. ¿Lograrán llegar a un acuerdo, después de todo? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.