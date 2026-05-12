El marido de la juez de la DANA expulsa a Manos Limpias de la causa contra el ex comisionado de Sánchez

El titular de la Plaza Número 4 del Tribunal de Instancia de Valencia, Jorge Martínez Ribera, ha dictado este martes auto de expulsión contra el colectivo de funcionarios Manos Limpias, de la causa que se sigue en su juzgado contra el ex alto comisionado del Gobierno Sánchez para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla por un supuesto delito de falsedad.

Martínez Ribera expulsa a Manos Limpias por no haber consignado los 6.000 euros que el propio juez le ordenó como fianza para ejercer la acusación popular en el caso. Una cantidad, la reclamada por Martínez Ribera, que dobla la solicitada por la titular de Instrucción 5 de Alicante, que dirige el caso de las VPP del escándalo, el caso Les Naus. Y, también, el doble de lo solicitado por ese mismo concepto en el caso del accidente de tren de Adamuz.

Martínez Ribera es el marido de la juez que instruye las diligencias previas del caso de la DANA de Valencia, la titular de la Plaza Número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra.

Se da la circunstancia de que, en paralelo al caso que Martínez Ribera dirige en Valencia, Manos Limpias, según ha confirmado su responsable, Miguel Bernad a OKDIARIO, mantiene presentada una queja contra Ruiz Tobarra y Martínez Ribera ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la injerencia de este último en la causa dirigida por su propia mujer.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia corrigió el pasado abril a Jorge Martínez Ribera, y le ordenó investigar a Ángel Batalla por un delito de falsedad. El sobreseimiento fue decretado en dos ocasiones por Martínez Ribera, frente a las acciones interpuestas por el Sindicato de Funcionarios Públicos Manos Limpias y la Diputación de Valencia. Finalmente, el juez ha tenido que ceder e investigar el caso, tal como le ha ordenado la Audiencia de Valencia.

El instructor ha dictado también este martes una providencia en la que cita a declarar a José María Ángel en calidad de investigado por su presuntodelito de falsedad el viernes de la próxima semana, 22 de mayo, a partir de las 12:00 horas.

Se da la circunstancia, según ha podido confirmar también OKDIARIO, de que la Diputación de Valencia, que como Manos Limpias ejerce la acusación particular en este caso, recibió en su día un escrito del mismo juzgado, en el que se les comunica que tienen que personar procurador, pero nada se les transmite acerca de una fianza. Sí ha tenido que abonar los 6.000 euros para personarse en este caso como acusación popular, el PP. Martínez Ribera ha citado a declarar en calidad de investigado a José María Ángel el próximo viernes, 22 de mayo.

La cantidad que debía consignar en concepto de fianza Manos Limpias en su personación como acusación popular contra el ex alto comisionado de Pedro Sánchez para la DANA por un supuesto delito de falsedad está fijada en el doble de, por ejemplo, los 3.000 euros que otra juez, la titular de la Plaza Número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante, María Amparo Rubio, fijó para la personación de ese mismo sindicato, en su personación en el caso de Les Naus, las conocidas como las VPP del escándalo, en la ciudad de Alicante, que es de 3.000 euros. Y es el doble también de lo fijado por ese mismo concepto en el caso del accidente de tren de Adamuz, como han confirmado, igualmente, fuentes próximas al caso.

Miguel Bernad ha destacado que Manos Limpias carece de la cantidad que Martínez Ribera solicita como fianza. Pero, ha advertido a la vez que «aunque los tuviera, no pagaría. No juego este partido porque se trata de un juez al que tengo denunciado». En este sentido, Miguel Bernad ha deslizado que «hay un procedimiento en el Consejo del Poder Judicial, que este juez conoce y al que tendrá que responder».