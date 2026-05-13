La reacción del restaurante de Murcia que visitó Chicote tras sufrir un enorme incendio: «Este finde…»

En la mañana de este miércoles nos hemos llevado la sorpresa de descubrir que el mítico chiringuito de la Manga del Mar Menor ZM Isla del Ciervo ha sufrido un enorme incendio. La espectacularidad de las imágenes hacía pensar que el local iba a tardar mucho en volver a abrir sus puertas, una malísima noticia después del paso de Alberto Chicote y su nuevo programa Servicio Secreto by Chicote. Pese a que lo que se vio en televisión fue un desastre, se trata de un sitio emblemático en la zona y al que muchos vecinos y turistas llevan años acudiendo. Parecía que la visita del chef y su equipo les había servido para remontar el vuelo, pero este accidente ha sido un enorme jarro de agua fría. Después de la noticia, el propio restaurante ha querido dar explicaciones y tranquilizar a los clientes, vecinos y amigos.

Las imágenes mostraban un enorme incendio que hacía pensar en daños enormes, pero todo apunta a que habrá tiempo para salvar la temporada de verano y volver a dar servicio lo antes posible, aunque seguro que tendrán que trabajar mucho en los próximos días una vez que los bomberos hayan acabado de trabajar. Al tratarse de un chiringuito playero, en su estructura había muchos materiales que han provocado que las llamas se expandieran con rapidez, pero no está todo perdido. De lo que es una tragedia han sabido darle la vuelta y han anunciado su vuelta al trabajo lo antes posible.

Con un original mensaje en redes sociales, el ZM Isla del Ciervo ha dejado claro que todo el equipo está perfectamente y no hay heridos. «No os preocupéis, estamos todos bien. Y la fiesta, la comida, los mojitos, la playa y el verano no acaban aquí», comienzan diciendo.

«Este fin de semana volveremos a estar abiertos y dándolo todo», continúan en su comunicado. Para finalizar, el local quiere agradecer a todos los que se han interesado por lo sucedido y hasta llegan a pedir «perdón» por preocupar a su entorno.

Para rematar, han compartido unas imágenes en vídeo de uno de los últimos fines de semana con el local lleno de público, un DJ actuando y los camareros trabajando a fondo. De esta manera quieren correr para poder estar el menor tiempo posible con las puertas cerradas.

Happy FM ha conseguido hablar con el restaurante, pero han declinado hacer declaraciones debido a que no están en buen momento ahora mismo. Desde aquí les deseamos lo mejor y que puedan continuar con el trabajo lo antes posible para salvar esta situación tan complicada.

Así fue el paso de Alberto Chicote por el restaurante

En este nuevo programa, el chef se cuela (literalmente) en los restaurantes a los que acude a ayudar, pudiendo ver en mitad de la noche los fallos en la limpieza y el orden que tienen. Además, con la excusa de la grabación de otro programa, logra llenar el local de cámaras, con las que puede vigilar desde fuera sin que nadie sepa que está al otro lado, buscando así ver todos los fallos sin la presión de tenerle delante, como sí ocurre en Pesadilla en la cocina.

En el ZM Isla del Ciervo encontró todo tipo de alimentos en mal estado dentro de las cámaras, además de suciedad en todos los rincones posibles y que hasta guardaban el motor de una lancha entre la comida y los objetos del restaurante. Pese a los fallos, hay que reconocer que el restaurante tiene una enorme fama en la zona y las opiniones de los clientes son bastante buenas.

Como se pudo comprobar en la emisión del programa en laSexta, el problema más grande era la falta de motivación de Miguel, su dueño, que con el paso de los años había ido descuidando lo que en el pasado fue un negocio de éxito y todo un clásico en Murcia.