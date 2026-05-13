Eurovisión atiza a España y le da donde más duele: «Zero points»

El pasado martes 12 de mayo, Eurovisión 2026 dio el pistoletazo de salida. Y lo hizo ante una edición verdaderamente histórica, al haber varios países que han decidido no participar después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) decidiera no eliminar a Israel de la competición a pesar de su conflicto en Gaza. Entre esos países se encuentra España, por lo que, por primera vez en su historia, desde esa primera participación en el certamen con Conchita Bautista, no habrá un representante español sobre ese imponente escenario. Aunque RTVE tampoco emitirá ni las semifinales ni la gran final, sí que existen opciones para ver el festival en directo. De esta forma, hemos podido darnos cuenta de que, aunque no participemos en esta edición, el certamen nos ha tenido muy presentes a través de una burla que no ha pasado desapercibida.

Todo ocurrió durante la emisión de la primera semifinal de Eurovisión 2026. En el directo emitido en el canal oficial del certamen, donde se puede ver la gala aunque sin los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela como estamos acostumbrados, fuimos testigos de cómo España sí que estuvo presente en la gala. Y es que Eurovisión no perdió la oportunidad de atizar a nuestro país a pesar de su ausencia en el concurso. A mitad de la gala, se emitió un sketch que llevaba por título ‘El profesor de Eurovisión’. Por lo tanto, veíamos cómo una profesora simulaba que estaba dando clase y animaba a los alumnos a hacer preguntas sobre el festival. La única pregunta que se planteó fue: «¿Qué países han recibido alguna vez los famosos ‘zero points’?». En esa lista, casualmente, apareció España, aunque lo hizo también con el resto de delegaciones que, en sus 70 años de historia, han sufrido ese batacazo.

De esta manera, pudimos ver en imagen a Conchita Bautista, primera representante de España en la historia de Eurovisión que, en 1965, volvió a repetir, con una propuesta titulada Qué bueno, qué bueno. De esta forma, parece que no consiguió cautivar a los espectadores, al no obtener ni un solo punto.

Los austriacos no desaprovecharon la oportunidad de jugar con el nombre de nuestra representante, para pintar a nuestra representante una barba como si fuese Conchita Wurst, la representante de Austria que, en 2014, logró llevarse el ansiado Micrófono de Cristal con Rise Like a Phoenix, un himno para todos los seguidores del certamen. Eso sí, los austriacos no ocultaron que ellos no obtuvieron ni un solo punto hasta en cuatro ocasiones.

¿Cuántas veces ha quedado España con «cero puntos» en Eurovisión?

A pesar de este pequeño recuerdo a nuestro país, aunque en tono de burla, hay que recordar que Conchita Bautista no ha sido la única propuesta española que no ha recibido ningún punto. Es algo que, con ella, ha ocurrido hasta un total de tres ocasiones. Para descubrir la primera, debemos remontarnos a 1962, cuando Víctor Balaguer interpretó Llámame.

Tres años después, en 1965, Conchita Bautista no logró convencer a los seguidores del festival con su canción Qué bueno, qué bueno, a pesar de haberlo conseguido años antes con la primera propuesta de España en la historia del festival. La más reciente, a pesar de que han pasado más de 40 años, es ¿Quién maneja mi barca?, la canción que Remedios Amaya defendió en el certamen. ¡No obtuvo ni un solo punto!