5 pantalones de lino de Zara, Mango y Massimo Dutti para ir cómoda a la oficina pero sin dejar el estilo en casa

La llegada del buen tiempo trae la vuelta de tejidos ligeros y transpirables, y el lino vuelve a posicionarse como el gran protagonista de la temporada primavera-verano. Su estética natural, sofisticada y atemporal lo convierte en una apuesta segura tanto para looks diarios como para estilismos más elegantes. Anota los 5 pantalones de lino de Zara, Mango y Massimo Dutti.

Además de aportar comodidad frente a las altas temperaturas, este tejido destaca por su versatilidad y por elevar cualquier prenda con un aire simple y chic. Las principales firmas de moda ya lo incorporan en sus nuevas colecciones con diseños pensados para diferentes estilos y ocasiones.

5 pantalones de lino de Zara, Mango y Massimo Dutti

Pantalón ancho con lino de Zara

El pantalón ancho con lino de Zara destaca por su diseño cómodo y favorecedor, pensado para crear looks simples sin perder estilo. Su tiro alto estiliza visualmente la figura y ayuda a definir la cintura, mientras que la pernera ancha aporta movimiento y frescura, dos elementos clave para los meses de calor.

Las pinzas delanteras elevan el diseño y le dan un acabado más pulido, perfecto tanto para estilismos informales como para propuestas más elegantes.

El modelo, disponible por 25,95 euros, incorpora bolsillos frontales funcionales y un cierre delantero compuesto por cremallera, botón interior y gancho, detalles que aportan mayor comodidad y una mejor estructura. Disponible en tonos curry y marrón, dos colores cálidos y fáciles de combinar, este pantalón se convierte en un básico versátil para el día a día.

Además, su composición de 54% lino y 46% viscosa permite disfrutar de la frescura característica del lino con una caída más suave y ligera.

Ideas de looks para combinarlos

Look casual de día:

Camiseta básica blanca ajustada.

Sandalias planas de piel.

Bolso shopper de rafia.

Gafas de sol oversize.

Look de oficina

Chaleco de lino a juego.

Mocasines destalonados.

Joyas doradas minimalistas.

Look de noche veraniega

Top satinado negro.

Sandalias de tacón fino.

Clutch metálico.

Pantalón de traje recto con lino

Mango apuesta por una versión más sofisticada del lino con este pantalón de traje recto a 59,95 euros, diseñado para ocasiones especiales y estilismos más elegantes. Su corte recto aporta un acabado limpio y refinado, mientras que el tiro bajo introduce un aire contemporáneo y actual que sigue marcando tendencia esta temporada.

La inspiración sartorial convierte esta prenda en una alternativa ideal tanto para oficina como para eventos o cenas de verano.

El diseño incorpora dos bolsillos laterales y bolsillos de ribete en la parte posterior, además de trabillas para añadir cinturón y personalizar aún más el look.

El cierre oculto con botón, gancho y cremallera bajo tapeta mantiene la estética minimalista y cuidada del pantalón. El tono morado claro pastel añade luminosidad y sofisticación, alejándose de los clásicos neutros habituales.

Su mezcla de 83% viscosa y 17% lino consigue una textura ligera y elegante, mientras que el forro interior mejora la caída y la comodidad de la prenda.

Formal de tarde

Top lencero color champagne.

Sandalias nude.

Blazer sobre los hombros.

Pantalón balloon con pliegues y mezcla de lino de Massimo Dutti

La principal característica del pantalón balloon confeccionado en mezcla de lino. es el volumen amplio en las piernas combinado con un ajuste más estrecho en el tobillo, creando una forma estructurada y sofisticada que aporta un toque diferencial al look.

Este tipo de corte, cada vez más presente en las colecciones premium, combina comodidad y diseño contemporáneo.

El pantalón, con un precio de 69,95 euros, incorpora pliegues tanto en la parte frontal como posterior, un detalle que aporta movimiento y refuerza la sensación de amplitud y fluidez.

El cierre lateral estiliza la prenda y mantiene una apariencia limpia y minimalista, mientras que la goma elástica en el bajo añade un efecto ligeramente fruncido que potencia la silueta balloon.

Su tono azul gris resulta elegante, versátil y fácil de combinar con prendas neutras. Además, el tejido fino y ligero, compuesto por 91% liocel y 9% lino, ofrece una caída suave y fresca ideal para los días cálidos.

Ideas de looks para combinarlos

Urbano contemporáneo

Camiseta blanca cropped.

Zapatillas minimalistas.

Bolso bandolera.

Look elegante

Camisa satinada beige.

Sandalias de tacón cuadrado.

Brazaletes metálicos.

Fin de semana premium

Jersey fino de punto.

Bailarinas de rejilla.

Tote bag de piel.

Palazzo lino mango

Largo que estiliza la figura y aporta un aire sofisticado incluso en looks casuales. Lleva cintura elástica ajustable que garantiza máxima comodidad y adaptabilidad al cuerpo.

Ausencia de cierre, facilitando un uso práctico y relajado. Es un pantalón pensado para lucirse en total look, especialmente en conjuntos coordinados.

Color marrón, una tonalidad cálida que aporta naturalidad y versatilidad.

Pantalón Massimo dutti

El pantalón con contraste vivo de lino tiene detalles de vivos en contraste que elevan la prenda y añaden un toque distintivo. Bajo con aberturas laterales que aporta movimiento y modernidad al diseño.

Cierre con cremallera oculta y corchete que mantiene una estética minimalista. Posibilidad de combinar con prenda a juego para crear un conjunto coordinado.