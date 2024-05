Quién es Fernando Tejero: su edad, su pareja y biografía del actor de ‘Aquí no hay quien viva’

Fernando Tejero es para muchos uno de los actores de comedia más conocidos queridos de nuestro país, aunque hay dos papeles que han marcado su carrera, como son el de Emilio en Aquí no hay quien viva y Fermín en La que se avecina. Así es la vida del actor fuera de los platós.

Aunque para todos es cordobés, lo cierto es que nació en Bilbao en el año 1967, pero toda su infancia la pasó en Andalucía, de donde siempre presume ser. La pescadería de sus padres parecía que sería el lugar destinado para él, pero su pretensión de ser actor le hizo marcharse muy pronto a estudiar a Madrid, donde con solo 14 años se mudó.

Durante un tiempo no tuvo más remedio que compaginar su trabajo despachando y limpiando pescado con estudiar los fines de semana, algo que terminaría dando sus frutos. Una vez se estableció en Madrid a tiempo completo pudo comenzar a tener contactos con sus compañeros de la famosa Escuela de Cristina Rota, donde conoció a otros grandes de nuestro cine como Ernesto Alterio y Malena Alterio, con la que forma una de las mejores parejas del cine y series que se recuerdan.

En el año 2003 le llegó su primera oportunidad en el cine gracias a la película Días de fútbol, un rotundo éxito de taquilla que le hizo ganar un Goya como actor revelación. A partir de ahí comenzó una carrera que le encumbró como el actor de comedia más famoso durante años.

Ese mismo año le llegó el gran papel de su vida, al menos para el gran público, como fue Emilio, el mítico portero de Aquí no hay quien viva. «Un poquito de por favor», frase que repetía varias veces en cada capítulo y que fue una aportación suya al guion, se convirtió en la más popular durante años por los millones de espectadores de la serie, que se ha convertido de culto con el paso de los años.

Después de la serie llegarían películas El penalti más largo del mundo, Va a ser que nadie es perfecto y se reencontró con su amiga Malena Alterio en Al final del camino. Tras varios proyectos teatrales y menos comerciales, en 2012 volvió con parte de los que fueron sus compañeros en el pasado y Fernando Tejero fue uno de los grandes fichajes de La que se avecina. Desde entonces interpreta a Fermín Trujillo, un ‘pícaro de playa’ que apenas tiene trabajo y vive al día gracias a su hija y a sus vecinos.

En 2016 participó en MasterChef Celebrity junto a su compañera Loles León, quedándose como finalista, aunque no pudo luchar por la victoria. Pese a que demostró un gran nivel, lo cierto es que no guarda buen recuerdo de aquella experiencia y en alguna ocasión ha dejado claro que no eligió bien el momento para ir a un programa tan exigente y ha lanzado dardos dejando claro que lo que allí ocurre en muchos casos está lejos de ser un programa de cocina.

La pareja de Fernando Tejero

El actor estuvo durante años guardando de forma celosa su vida sentimental, tanto que sus familia se enteró de que es homosexual por una entrevista en televisión en la que contó más de lo que tenía pensado. En 2013 saltó la noticia de su ruptura con el modelo Miguel Ortiz, ganador de Mr. Gay en el año 2012.

Tras superar un fuerte depresión, en 2016 volvió a encontrar el amor gracias a Pascual Cantero, cantante más conocido por el nombre de Muerdo, aunque su relación se rompió en 2017. Se le ha relacionado con Pol Badía, ex concursante de Gran Hermano y que llegó a ser pareja del Maestro Joao, pero pronto negó cualquier tipo de relación amorosa pese a ser fotografiados juntos.

Su gran amistad con Dani Martín

El cantante y el actor son grandes amigos desde hace años, tanto que se conocieron siendo apenas unos adolescentes cuando ambos estudiaban en interpretación. La familia de Dani no dudó en abrir las puertas de su casa para aquel chico que viajaba cada semana desde Córdoba para poder ser actor y dejar la pescadería de su familia.