Maestro Joao confirma que va a comenzar su transición de género: el curioso nombre que ha escogido

Baila como puedas se ha convertido en uno de los programas de televisión que más está dando de qué hablar por la cantidad de cuestiones que suceden en sus entregas, que ahora se emiten en la madrugada del jueves al viernes. En la última de ellas, los espectadores tuvieron que despedirse de Álvaro Escassi y Fabiola Martínez. Pero el protagonismo se lo llevo, inevitablemente, Maestro Joao.

La ex concursante de Supervivientes no dudó en aprovechar la ocasión que se le había presentado para hacer una confesión. Y es que había tomado una de las decisiones más contundentes de su vida: iniciar su transición de género. Algo que sucedió tras el baile que Maestro Joao y Sandra Lee realizaron con la canción My Way de Frank Sinatra.

Fue una de las actuaciones más emotivas de la noche, sobre todo porque la coreógrafa hizo el papel de hombre y Maestro Joao el de mujer. Antes de las valoraciones por parte del jurado de Baila como puedas, la ex concursante de GH VIP pidió la palabra para sincerarse, de una vez por todas, con el público.

Joao abre su corazón y da el paso más importante de su vida: «He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy» Te queremos mucho, @maestro_joao ❤️#BailaComoPuedas ⭕️ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/tO512Ao0Wg — La 1 (@La1_tve) May 17, 2024

«Voy a aprovechar esta oportunidad porque me estará viendo mi madre, y ella sabe lo que parió. Yo me he amoldado a las circunstancias de la vida, sabiendo quién era yo», comenzó explicando Maestro Joao. Fue entonces cuando dio a conocer la firme decisión que había tomado, puesto que sintió que por fin había llegado el momento de dar ese paso.

«He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre y que está orgullosa, porque ella sabe lo que llevaba dentro, y con una mirada sabía lo que había. Y ahora he podido dar ese paso», reconoció Maestro Joao, con la voz entrecortada de la emoción.

«Estoy muy seguro, muchísimo. Llevo dentro de mí, en mi alma, una mujer, que es como yo me siento, lo que yo siento y lo que soy», continuó explicando la participante de Baila como puedas. El público allí presente, así como el jurado y sus compañeros se pusieron en pie, aplaudiendo su sinceridad.

Maestro Joao confiesa que va a comenzar la transición: «Voy a llamarme Benita, como mi madre» #BailaComoPuedas pic.twitter.com/lfzyXTxpDX — Baila como puedas (@BailaConTVE) May 17, 2024

Anne Igartiburu, consciente de que la respuesta podía ser negativa, quiso saber si ya tenía en mente el nombre que escogería. Maestro Joao lo tenía muy claro: «Me llamaré Benita, como mi madre», reconoció, con muchísima emoción. Fue entonces cuando la presentadora comenzó a dirigirse a ella: «Benita, ahí tienes a tu hija».

De nuevo, aprovechando la ocasión, Maestro Joao quiso dirigirse a su madre: «Mamá, te adoro. Gracias por luchar, gracias por hacerte millones de kilómetros en metro para sacarnos adelante. Sé que vas a estar muy orgullosa. Y yo he tenido la mejor madre, la que, en los años que no se podía, te pusiste todo por bandera y dijiste ‘este es mi hijo y lo apoyo en lo que sea’. Pues por ti, mamá». ¡Qué momento tan bonito y emotivo!