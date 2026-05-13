No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 12 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 558 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Claudia y Miguel tienen un acercamiento, mientras que don Agustín se queda completamente sin palabras al enterarse de que Nieves trabajó para el doctor Giralt. Todo ello mientras Mabel y Salva dan el importantísimo paso de reconciliarse.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Manuela y Julia deciden unir fuerzas. Y todo con el objetivo de sorprender, como nunca antes, a Eduardo. Todo ello mientras una sorprendente información sobre el robo de camiones produce una enorme inquietud a Salva. En cuanto a Digna, y para desconcierto de muchos, se ha ofrecido a colaborar con Gabriel, aunque deja claro que lo hace únicamente por el bien de la empresa. ¿Cómo acabará esta situación?

¿Qué sucede en el capítulo 559 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 13 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Marta no duda un solo segundo en tomar una determinación. Es más, se trata de algo que tiene estrecha relación con su búsqueda de Fina. Todo ello mientras don Agustín sorprende a Nieves con una visita de lo más extraña.

Tasio no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para pedir perdón a Carmen, mientras que Nieves se arma de valor para hacer una llamada verdaderamente importante, en muchos aspectos. En cuanto a Salva, hace una importantísima confesión a Tasio, mientras que Beatriz no puede evitar tener serias sospechas de que Álvaro está implicado en el robo de los camiones. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.