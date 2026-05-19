La imputación de Zapatero en las portadas de los periódicos y las televisiones de todo el mundo

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha traspasado fronteras y se ha convertido en noticia de alcance global. Las grandes cabeceras de Europa, América y Asia han recogido la investigación judicial que sitúa al líder socialista en el centro de un escándalo que vincula el rescate de la aerolínea Plus Ultra con presuntas conductas delictivas de tráfico de influencias, blanqueo de dinero y participación en organización criminal.

La agencia Reuters, referencia informativa mundial con presencia en más de cien países, ha publicado que el ex presidente español Zapatero se encuentra investigado en un caso de tráfico de influencias. A la agencia británica se ha sumado la estadounidense Associated Press (AP), que incide en el núcleo financiero del asunto: la investigación se centra en el papel que habría desempeñado Zapatero en el rescate de una compañía aérea con dinero público durante la pandemia, una aerolínea que, según el medio francés L’Independant, habría tenido vínculos con las hijas del propio ex presidente.

La edición europea del periódico estadounidense Politico titula que Zapatero ha sido investigado por presunto tráfico de influencias, encuadrando la noticia en el contexto de las tensiones judiciales que rodean al aliado clave de Pedro Sánchez. Por su parte, Euronews reproduce el mismo enfoque y recoge la investigación del tribunal como una información de máxima relevancia para la actualidad europea.



La repercusión ha alcanzado también a la prensa italiana, con tres medios de referencia haciéndose eco del caso. La agencia nacional ANSA y el diario La Repubblica han publicado sendas informaciones, mientras que la revista Internazionale reproduce la noticia de Reuters. En Francia, además de L’Indépendant, el medio de investigación Mediapart describe la situación de Zapatero como la de un ex primer ministro socialista que es objeto de una investigación por tráfico de influencias, subrayando el carácter político del perfil del imputado.

Portugal ha sido otro de los países donde la noticia ha tenido mayor eco. Hasta tres medios lusófonos, la televisión pública RTP, el histórico diario Diario de Noticias y la CNN de Portugal, han cubierto la imputación. La cadena pública va incluso más allá en la gravedad de los cargos y recoge en su titular la investigación por sospechas de organización criminal, además del tráfico de influencias. Del mismo modo, el periódico belga La Libre Belgique y el singapurense The Strails Times completan una difusión verdaderamente internacional que alcanza desde el sudeste asiático hasta América del Norte.