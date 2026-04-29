Cómo conseguir que Internet vaya más rápido: trucos que sí se notan

Muchas veces no hace falta cambiar de tarifa para notar una mejora al navegar. En casa, la sensación de lentitud suele venir de una mezcla de factores: demasiadas pestañas abiertas, un navegador mal configurado, un router mal colocado o una red WiFi saturada. Por eso, cuando se trata de navegar más rápido en Internet, lo más útil no es buscar una solución milagrosa, sino revisar varios ajustes que sí pueden marcar diferencia en el día a día.

Lo primero: no confundas mala navegación con mala tarifa

Hay que pensar asumir que si una web tarda en cargar, no siempre es culpa de la compañía. A veces el problema está en el navegador o en el propio equipo. Recuerda que tener muchas aplicaciones o pestañas abiertas va a ralentizar el PC, por lo que cerrar lo que no uses sigue siendo uno de los cambios más eficaces para navegar más rápido en Internet.

El navegador también influye más de lo que parece

Si usas Chrome, Google recomienda mantenerlo actualizado y activar sus opciones de rendimiento, como Ahorro de memoria, para reducir el consumo de recursos cuando acumulas muchas pestañas abiertas. En Edge, Microsoft destaca funciones como Sleeping tabs o pestañas inactivas, que liberan memoria al dejar en reposo las páginas que no estás usando. No es una cuestión menor: si el navegador va cargado de extensiones, pestañas y procesos en segundo plano, navegar se vuelve más pesado aunque la conexión sea buena.

Colocar bien el router sigue siendo uno de los trucos que más se notan

Aquí sigue habiendo mucho margen de mejora. Es interesante revisar la configuración y la ubicación de los routers y puntos de acceso para mejorar rendimiento, fiabilidad y seguridad. Eso significa evitar rincones, muebles cerrados o zonas alejadas del centro de la casa. Si el router está escondido o mal situado, la cobertura empeora y la navegación se resiente aunque la velocidad contratada sea correcta. Cuando el problema aparece solo en ciertas habitaciones, suele ser más útil revisar ubicación y cobertura que culpar directamente a la tarifa.

Ojo con el WiFi saturado y los dispositivos conectados

No es lo mismo navegar con dos dispositivos conectados que hacerlo con varios móviles, televisores, altavoces, consolas y ordenadores compartiendo red. Así que, si alguien está viendo vídeo en alta calidad, otro descargando archivos y otro en videollamada, la experiencia de navegación del resto puede empeorar. A veces el problema no es “Internet”, sino la cantidad de tráfico que está manejando tu red de casa en ese momento.

Reiniciar el equipo y el router sigue siendo una medida razonable

No es el consejo más sofisticado, pero sigue siendo válido. Reiniciar el PC entre las medidas para mejorar el rendimiento cuando notas lentitud, especialmente si hay muchas aplicaciones abiertas o el sistema lleva tiempo sin reiniciarse. Con el router pasa algo parecido, ya que no arregla cualquier problema, pero puede ayudar si llevas mucho tiempo sin apagarlo o si la red se ha vuelto inestable.

Cambiar hábitos también ayuda a navegar más deprisa

Hay varios gestos sencillos que suelen mejorar bastante la experiencia. Cerrar pestañas que ya no usas, desinstalar extensiones innecesarias, evitar abrir decenas de páginas a la vez y no dejar aplicaciones pesadas trabajando en segundo plano son medidas básicas, pero efectivas. Google recomienda precisamente cerrar pestañas y detener procesos no deseados para acelerar Chrome, y Microsoft insiste en que reducir el número de apps abiertas mejora el rendimiento general del equipo.

Cuándo el problema sí puede estar en la red

Si la navegación va mal en todos los dispositivos de casa, a cualquier hora y cerca del router, entonces sí conviene sospechar de la conexión, del router o de la red WiFi. En ese caso, revisar la configuración del equipo de red, cambiar la contraseña y el nombre por defecto del WiFi y mantener el router actualizado también puede ayudar. Se recomienda precisamente cambiar el nombre y la contraseña predeterminados y actualizar el router como parte de una red más segura y mejor gestionada. No es una mejora directa de velocidad por sí sola, pero sí ayuda a tener una red más controlada y a evitar accesos no autorizados que también pueden afectar al rendimiento.

Qué merece la pena hacer primero

Si quieres notar una mejora sin complicarte demasiado, el orden más lógico sería este: actualizar el navegador, cerrar pestañas y extensiones innecesarias, comprobar dónde está colocado el router, reiniciar el equipo si lleva mucho tiempo encendido y observar si el problema afecta a toda la casa o solo a una zona concreta. Ese planteamiento suele dar más resultados que empezar cambiando de tarifa sin haber revisado antes lo básico. Navegar más rápido en Internet no solo depende de la conexión contratada, sino también de cómo están configurados el navegador, el equipo y la red WiFi.