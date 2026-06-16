Cómo hacer capturas de pantalla largas en iPhone y Android

Hacer diez capturas de pantalla normales y enviarlas una a una es una solución que funciona, pero es incómoda tanto para quien la hace como para quien la recibe. La alternativa existe desde hace años tanto en iOS como en Android, aunque con enfoques distintos en cada sistema. Te cuanto cómo hacerla en ambos.

En iPhone hace falta una app, no hay opción nativa que sirva

iOS no ofrece una función propia capaz de hacer capturas largas. La manera más sencilla y que realmente funciona es usar una app de terceros.

Tailor – Screenshot Stitching es la más recomendable. Haz una serie de capturas de pantalla normales de todo el contenido que quieras guardar, asegurándote de que aproximadamente un cuarto de cada imagen se solape con la anterior. Abre después Tailor y dale permiso para acceder a tus fotos, la app detecta automáticamente dónde se solapan las capturas y las une en una sola imagen continua, sin cortes ni duplicados.

Tailor está disponible de forma gratuita en la App Store, aunque eliminar la marca de agua que añade al final de la imagen cuesta 2,99 euros. Como esa marca queda al final de la captura, en la práctica se puede recortar fácilmente con cualquier editor de fotos antes de enviarla

Funciona igual de bien con conversaciones de WhatsApp, perfiles de Instagram, páginas web largas o cualquier app con scroll vertical, porque no depende de que la aplicación de origen tenga soporte para ello: simplemente cose capturas normales.

En Android: depende del fabricante, pero casi todos lo tienen

Android no tiene una función de captura larga unificada en el sistema base, pero la inmensa mayoría de fabricantes la han incorporado en su capa de personalización desde hace años. El nombre y la ubicación cambian según la marca.

En Samsung, haz la captura normal (botón lateral + volumen abajo) y en la barra de opciones que aparece en la parte inferior busca el icono de flechas hacia abajo con líneas, etiquetado como «Captura ampliada» o «Scroll capture». Pulsa varias veces si necesitas ampliar más el contenido capturado, hasta que llegues al final que quieres incluir.

En Xiaomi, tras la captura aparece un botón similar en la esquina, normalmente con el texto «Desplazar captura» o un icono de flecha doble. Funciona igual: cada pulsación añade más contenido a la imagen final.

En Google Pixel, la opción aparece directamente como «Captura más» en la barra inferior tras hacer la captura estándar, y el proceso de extensión es automático con un solo toque adicional.

En OPPO, Realme y OnePlus, todos basados en variaciones de ColorOS, la opción se llama «Captura larga» y aparece en el mismo menú flotante tras la captura normal.

Si tu modelo no muestra esta opción de forma evidente, prueba a deslizar el dedo hacia los lados sobre la miniatura que aparece tras hacer la captura, en muchas capas de personalización esa miniatura esconde accesos directos adicionales, incluida la opción de captura larga.

Qué hacer si tu Android no tiene la función nativa

Si usas un Android con una capa muy ligera o personalizada que no incluye esta opción, algunos modelos económicos o versiones de Android One, la alternativa es instalar una app específica desde Google Play. Stitch & Share funciona desplazándote por la app que quieres capturar mientras la herramienta va combinando las imágenes automáticamente. Captura de Pantalla Larga – Longshot sigue un sistema parecido, vas haciendo capturas normales de forma consecutiva y la app las une en una sola imagen continua, recortando los solapamientos.