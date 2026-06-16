Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura sobre el amor: «Dos amantes dichosos no tienen fin ni muerte, nacen y mueren muchas veces mientras viven, tienen la eternidad de la naturaleza»

Para Pablo Neruda, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1971, el amor era una fuerza capaz de transformar la existencia humana. Entre sus miles de versos, una de sus reflexiones más recordadas sigue resonando décadas después: «Dos amantes dichosos no tienen fin ni muerte, nacen y mueren muchas veces mientras viven, tienen la eternidad de la naturaleza».

Nacido como Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto en 1904, en la ciudad chilena de Parral, mostró desde muy joven una gran pasión por la escritura. Su reconocimiento internacional no tardó en llegar gracias a una obra que se convertiría en uno de los libros de poesía más vendidos de la historia: «Veinte poemas de amor y una canción desesperada».

La reflexión de Pablo Neruda sobre el amor

Sus versos hablaban de la pasión, el deseo, la belleza y también del dolor que acompaña a las relaciones humanas. Lejos de presentar una imagen idealizada del amor, Neruda mostraba toda su intensidad y complejidad, permitiendo que millones de lectores se identificaran con sus palabras.

La reflexión sobre los «amantes dichosos» resume a la perfección la filosofía amorosa de Neruda. Cuando afirma que dos personas enamoradas «nacen y mueren muchas veces mientras viven», no se refiere a la muerte física, sino a las transformaciones que experimentan quienes comparten una vida juntos. La segunda parte de la cita, donde habla de «la eternidad de la naturaleza», refuerza esa idea.

La visión de Neruda es, además, un recordatorio de la relevancia de la memoria y la inteligencia emocional en las relaciones, resaltando que el amor no es solo un sentimiento impulsivo, sino una experiencia que exige dedicación, reflexión y, en ocasiones, la capacidad de comprender y recordar. Sin embargo, como también señala el poeta, cuando el amor cae en el olvido, ya sea por indiferencia, desinterés o el paso del tiempo, termina perdiendo su esencia hasta desaparecer.

En la actualidad, esta frase sigue siendo una guía sobre las complejidades del amor, especialmente en una sociedad caracterizada por la inmediatez.

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