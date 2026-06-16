Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura sobre el amor: «Dos amantes dichosos no tienen fin ni muerte, nacen y mueren muchas veces mientras viven, tienen la eternidad de la naturaleza»
Para Pablo Neruda, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1971, el amor era una fuerza capaz de transformar la existencia humana. Entre sus miles de versos, una de sus reflexiones más recordadas sigue resonando décadas después: «Dos amantes dichosos no tienen fin ni muerte, nacen y mueren muchas veces mientras viven, tienen la eternidad de la naturaleza».
Nacido como Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto en 1904, en la ciudad chilena de Parral, mostró desde muy joven una gran pasión por la escritura. Su reconocimiento internacional no tardó en llegar gracias a una obra que se convertiría en uno de los libros de poesía más vendidos de la historia: «Veinte poemas de amor y una canción desesperada».
La reflexión de Pablo Neruda sobre el amor
Sus versos hablaban de la pasión, el deseo, la belleza y también del dolor que acompaña a las relaciones humanas. Lejos de presentar una imagen idealizada del amor, Neruda mostraba toda su intensidad y complejidad, permitiendo que millones de lectores se identificaran con sus palabras.
La reflexión sobre los «amantes dichosos» resume a la perfección la filosofía amorosa de Neruda. Cuando afirma que dos personas enamoradas «nacen y mueren muchas veces mientras viven», no se refiere a la muerte física, sino a las transformaciones que experimentan quienes comparten una vida juntos. La segunda parte de la cita, donde habla de «la eternidad de la naturaleza», refuerza esa idea.
La visión de Neruda es, además, un recordatorio de la relevancia de la memoria y la inteligencia emocional en las relaciones, resaltando que el amor no es solo un sentimiento impulsivo, sino una experiencia que exige dedicación, reflexión y, en ocasiones, la capacidad de comprender y recordar. Sin embargo, como también señala el poeta, cuando el amor cae en el olvido, ya sea por indiferencia, desinterés o el paso del tiempo, termina perdiendo su esencia hasta desaparecer.
En la actualidad, esta frase sigue siendo una guía sobre las complejidades del amor, especialmente en una sociedad caracterizada por la inmediatez.
Las mejores frases
- «Es tan corto el amor y tan largo el olvido»
- «En un beso, sabrás todo lo que he callado»
- «Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos»
- «Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas»
- «A nadie te pareces desde que yo te amo»
- «Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida»
- «Me gustas cuando callas porque estás como ausente»
- «Amor, cuántos caminos hasta llegar a un beso, qué soledad errante hasta tu compañía»
- «Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera»
- «Para que nada nos separe que nada nos una»
- «Desnuda eres tan simple como una de tus manos»
- «En ti los ríos cantan y mi alma en ellos huye como tú lo desees y hacia donde tú quieras»
- «Cómo sabría amarte, mujer, cómo sabría amarte, amarte como nadie supo jamás»
- «Pero no amo tus pies sino porque anduvieron sobre la tierra y sobre el viento y sobre el agua, hasta que me encontraron»
- «Es en ti la ilusión de cada día»
- «Amor, qué soledad errante hasta tu compañía»
- «Para que nada nos amarre que no nos una nada»
- «De pronto mientras ibas conmigo te toqué y se detuvo mi vida»
- «Como para acercarla mi mirada la busca. Mi corazón la busca, y ella no está conmigo»
- «Yo creía que la ruta pasaba por el hombre, y que de allí tenía que salir el destino»
- «Quien descubre el quién soy descubrirá el quién eres»
- «Las lágrimas que no se lloran, ¿esperan en pequeños lagos?»
- «El amor nace del recuerdo, vive de la inteligencia y muere por olvido»
- «No hagas con el amor lo que hace un niño con su globo que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora»
- «El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él»
- «Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos»
- «Puedo escribir los versos más tristes esta noche»
- «La poesía nace del dolor. La alegría es un fin en sí misma»
- «Hay un cierto placer en la locura, que solo el loco conoce»
- «Sólo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres»
- «Algún día en cualquier parte, en cualquier lugar indefectiblemente te encontrarás a ti mismo»
- «La timidez es una condición ajena al corazón»
- «El más grande de los hombres sencillos, nuestro maestro»
- «Sembremos la llanura antes de arar la loma»
- «Y si no das más, tan solo encuentra lo que hay en tus manos»
- «El vino abre las puertas con asombro»
- «Ansiedad de piloto, furia de buzo ciego, turbia embriaguez de amor, todo en ti fue naufragio»
- «Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños»