El virus del Nilo se extiende por Andalucía: ya son 15 los municipios en alerta

El virus del Nilo Occidental continúa avanzando por Andalucía y ya son 15 los municipios declarados actualmente como áreas en alerta por la circulación del virus. La Junta de Andalucía ha incorporado ahora a San Juan de Aznalfarache (Sevilla) después de confirmar la presencia de mosquitos portadores del virus en las trampas instaladas dentro del sistema de vigilancia.

La detección ha llevado a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias a activar las medidas previstas en el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental. El objetivo es reforzar el control de los mosquitos transmisores y reducir el riesgo de contagio, especialmente entre las personas consideradas más vulnerables.

San Juan de Aznalfarache permanecerá bajo esta situación de alerta durante un periodo inicial de cuatro semanas. El Ayuntamiento deberá intensificar las actuaciones de vigilancia y tratamiento contra los mosquitos hasta el próximo 24 de agosto, además de reforzar las campañas de información y prevención dirigidas a los vecinos.

La decisión llega además después de que se haya vuelto a detectar circulación del virus en Palomares del Río, también en Sevilla. En este caso, la Junta ha prorrogado la declaración de alerta hasta el 11 de agosto, manteniendo las actuaciones de control ya activadas en el municipio.

Sevilla, la mayor parte de las alertas

La provincia de Sevilla es, con diferencia, la más afectada por la expansión territorial del virus. Los municipios actualmente declarados en alerta son Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa.

A ellos se suman Torredonjimeno, en Jaén; Salobreña, en Granada; y Fuengirola y Las Lagunas, núcleo perteneciente al municipio de Mijas, en Málaga.

La situación no implica que todos los municipios donde se ha detectado circulación viral tengan automáticamente la consideración de área en alerta. Es el caso de Benacazón, en Sevilla, y Bujalance, en Córdoba. En ambas localidades se detectó el virus en mosquitos, pero las trampas se encontraban a más de 1’5 kilómetros del núcleo urbano, por lo que no fue necesario activar la declaración de alerta.

Por el contrario, Pulpí (Almería) ha abandonado recientemente la situación de seguimiento como área en alerta, después de que el pasado 24 de julio finalizara la declaración correspondiente.

Cinco casos humanos confirmados

La expansión del virus entre los mosquitos se produce mientras Andalucía acumula ya cinco casos leves de fiebre del Nilo Occidental en humanos durante 2026. Los casos han sido localizados en municipios sevillanos como Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río y Coria del Río.

Uno de los casos correspondió a un hombre residente en Villamanrique de la Condesa que comenzó a presentar síntomas el pasado 13 de julio y cuyo diagnóstico fue confirmado mediante PCR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

La Junta mantiene además un amplio dispositivo de vigilancia epidemiológica. Hasta el momento se han realizado estudios de laboratorio a 262 personas, se ha efectuado el despistaje de arbovirosis en 104 pacientes con meningitis víricas y se han llevado a cabo 950 determinaciones del virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre, todas ellas con resultado negativo.

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones, especialmente durante las horas de mayor actividad de los mosquitos. Entre las medidas preventivas se encuentran evitar la acumulación de agua estancada, utilizar repelentes, instalar mosquiteras y emplear ropa que cubra la mayor parte posible del cuerpo.