Alerta en Palomares del Río (Sevilla): se registra el primer caso en humanos del virus del Nilo

La provincia de Sevilla ha registrado el primer caso humano de fiebre del Nilo Occidental. La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el contagio de una mujer vinculada al municipio de Palomares del Río, localidad que permanecerá en situación de alerta durante al menos un mes para reforzar las medidas de vigilancia y control del mosquito transmisor del virus.

La paciente, cuyo diagnóstico se confirmó mediante una prueba PCR realizada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, comenzó a presentar síntomas el pasado 3 de julio. Según ha informado la Junta de Andalucía, el cuadro clínico ha sido leve y la evolución de la afectada ha sido favorable.

Tras la confirmación del positivo, la Dirección General de Salud Pública ha activado el protocolo previsto para estos casos, que contempla la declaración de alerta en el municipio durante un periodo mínimo de cuatro semanas. Durante este tiempo, Palomares del Río deberá intensificar las actuaciones de control, con tratamientos específicos frente a los mosquitos tanto en el casco urbano como en las zonas cercanas donde puedan proliferar estos insectos.

La medida se mantendrá, como mínimo, hasta el próximo 8 de agosto, aunque podría prolongarse si los controles epidemiológicos detectan que continúa la circulación del virus en la zona.

Este es el primer contagio en personas detectado en Andalucía en la presente temporada, aunque no el primer aviso relacionado con el virus del Nilo. En las últimas semanas, los sistemas de vigilancia ya habían localizado ejemplares de mosquitos portadores del virus en varios municipios sevillanos, entre ellos Palomares del Río y Benacazón. Todo ello llevó a reforzar las labores de prevención antes incluso de que aparecieran casos en humanos.

Con la declaración de alerta en Palomares del Río, el municipio se suma a Pulpí (Almería) y Torredonjimeno (Jaén), donde también se habían activado medidas especiales tras detectarse circulación del virus, aunque hasta ahora no se habían confirmado infecciones en personas.

¿Cómo se transmite?

El virus del Nilo Occidental se transmite por la picadura de mosquitos del género Culex, que previamente se infectan al alimentarse de aves silvestres, consideradas el principal reservorio de la enfermedad. Las personas y los caballos pueden resultar contagiados de forma accidental, aunque no transmiten el virus a otros humanos.

La mayoría de las infecciones pasan desapercibidas o provocan síntomas leves, como fiebre, dolor de cabeza, cansancio o molestias musculares. Sin embargo, en una pequeña proporción de los casos, especialmente entre personas mayores o con enfermedades previas, la infección puede derivar en complicaciones neurológicas graves.

Ante el incremento de la actividad de este mosquito durante los meses de verano, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de extremar las medidas de protección personal, como el uso de repelentes, ropa de manga larga en las horas de mayor actividad de estos insectos, la instalación de mosquiteras y la eliminación de cualquier acumulación de agua estancada que pueda favorecer su reproducción.