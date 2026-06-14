La reflexión vital de ‘El arte de la guerra’: «El agua forma su curso según la naturaleza del suelo sobre el que fluye; el soldado resuelve su victoria en relación con el enemigo al que se enfrenta»
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«El arte de la guerra» es un antiguo tratado militar chino sobre estrategia y tácticas de guerra escrito por Sun Tzu («Maestro Sun») a finales del periodo de las Primaveras y Otoños, aproximadamente en el siglo V a. C. La obra está compuesta por 13 capítulos, cada uno centrado en un aspecto diferente de la guerra y en la manera en que estos se pueden aplicar a la estrategia militar.
Sun Tzu dice: «la guerra es de vital importancia para el Estado; es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del Imperio: es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido; y ello no debe ocurrir entre nosotros».
La reflexión de ‘El arte de la guerra’ sobre los enemigos
La frase atribuida a «El arte de la guerra » («El agua forma su curso según la naturaleza del suelo sobre el que fluye; el soldado resuelve su victoria en relación con el enemigo al que se enfrenta») resume una de las enseñanzas más profundas del pensamiento estratégico: la capacidad de adaptación como clave del éxito.
El agua, en su esencia, no se impone de manera rígida ni se resiste a las condiciones externas, sino que simplemente se adapta, y esta flexibilidad es lo que la hace tan poderosa. Mientras, muchas veces los seres humanos actuamos como si fuéramos roca en lugar de agua; nos aferramos a una única forma de hacer las cosas.
En este contexto, cuando la realidad no encaja con nuestras expectativas, sufrimos, nos frustramos o insistimos en forzar situaciones que ya no se pueden sostener. Sun Tzu nos recuerda que la verdadera inteligencia no consiste en imponer nuestra voluntad a toda costa, sino en comprender el entorno y responder de manera adecuada. Aquí surge una enseñanza clave: la victoria está en la observación.
«El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad; cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos; si está lejos, aparentar que se está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en todas partes. Evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo».
Las mejores frases
- «Como el lobo que llora, si sigues buscando compasión como justificación para tus acciones, algún día te quedarás solo cuando realmente necesites ayuda» (Criss Jami)
- «Si puedes fingir sinceridad puedes fingir lo que sea» (George Burns)
- «Algunas personas son tan falsas que ya no son conscientes de que piensan justamente lo contrario de lo que dicen» (Marcel Aymé)
- «La falsedad está tan cercana a la verdad que el hombre prudente no debe situarse en terreno resbaladizo» (Cicerón)
- «Hay que guardarse bien de un agua silenciosa, de un perro silencioso y de un enemigo silencioso» (Proverbio judío)
- «Casi todos nosotros buscamos la paz y libertad; pero pocos de nosotros tenemos el entusiasmo para tener los pensamientos, sentimientos y acciones que llevan a la paz y felicidad» (Aldous Huxley)
- «Generalmente un hombre tiene dos razones para hacer algo una que suena bien y otra que es la real» (J. Pierpont Morgan)
- «La mejor manera de vivir con honor en este mundo es ser lo que aparentamos» (Sócrates)
- «La felicidad y el placer siempre eluden al hipócrita» (Sam Veda)
- «La gente usa una máscara de mentira para lucir atractivos, ten cuidado» (Muhammad Saqib)
- «Espero que no hayas estado llevando una doble vida, aparentando ser malvado y bueno todo el tiempo» (Oscar Wilde)
- «Uno debería examinarse a sí mismo un largo tiempo antes de pensar en condenar a otros» (Molière)
- «Tu única obligación en cualquier momento es ser leal a ti mismo» (Richard Bach)
- «Los únicos lobos a los que debemos temerles son aquellos que llevan piel humana puesta» (George R. R. Martin)
- «La vida es demasiado corta para comer mantequilla falsa o tratar con personas falsas» (Karen Salmansohn)
- «Aprendí a identificar el amor falso de los verdaderos por sus frutos, humildad y lo libres que eran de los deseos mundanos» (Santosh Avvannavar)
- «Mientras más tiempo pasamos interconectados a través de una miríada de dispositivos, menos tiempo nos queda para desarrollar verdaderas amistades en el mundo real» (Alex Morritt)
- «Uno de los mayores remordimientos en la vida es ser lo que otros querrían que fueras, en lugar de ser tú mismo» (Shannon L. Alder)
- «Siempre duerme con un ojo abierto. Nunca des nada por hecho. Tus mejores amigos pueden ser tus enemigos» (Sara Shepard)
- «Me encantan las personas falsas siempre que sean maniquíes» (Pushpa Rana)