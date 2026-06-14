La reflexión vital de ‘El arte de la guerra’: «El agua forma su curso según la naturaleza del suelo sobre el que fluye; el soldado resuelve su victoria en relación con el enemigo al que se enfrenta»

«El arte de la guerra» es un antiguo tratado militar chino sobre estrategia y tácticas de guerra escrito por Sun Tzu («Maestro Sun») a finales del periodo de las Primaveras y Otoños, aproximadamente en el siglo V a. C. La obra está compuesta por 13 capítulos, cada uno centrado en un aspecto diferente de la guerra y en la manera en que estos se pueden aplicar a la estrategia militar.

Sun Tzu dice: «la guerra es de vital importancia para el Estado; es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del Imperio: es forzoso manejarla bien. No reflexionar seriamente sobre todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que nos es más querido; y ello no debe ocurrir entre nosotros».

La reflexión de ‘El arte de la guerra’ sobre los enemigos

La frase atribuida a «El arte de la guerra » («El agua forma su curso según la naturaleza del suelo sobre el que fluye; el soldado resuelve su victoria en relación con el enemigo al que se enfrenta») resume una de las enseñanzas más profundas del pensamiento estratégico: la capacidad de adaptación como clave del éxito.

El agua, en su esencia, no se impone de manera rígida ni se resiste a las condiciones externas, sino que simplemente se adapta, y esta flexibilidad es lo que la hace tan poderosa. Mientras, muchas veces los seres humanos actuamos como si fuéramos roca en lugar de agua; nos aferramos a una única forma de hacer las cosas.

En este contexto, cuando la realidad no encaja con nuestras expectativas, sufrimos, nos frustramos o insistimos en forzar situaciones que ya no se pueden sostener. Sun Tzu nos recuerda que la verdadera inteligencia no consiste en imponer nuestra voluntad a toda costa, sino en comprender el entorno y responder de manera adecuada. Aquí surge una enseñanza clave: la victoria está en la observación.

«El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad; cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad. Si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos; si está lejos, aparentar que se está cerca. Poner cebos para atraer al enemigo. Golpear al enemigo cuando está desordenado. Prepararse contra él cuando está seguro en todas partes. Evitarle durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo».

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