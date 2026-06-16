Hito de esperanza en la zoología: un faisán viaja de Málaga a Vietnam para salvar su especie de la extinción

Una hembra de faisán de Edwards (Lophura edwardsi) nacida en Bioparc Fuengirola, en Málaga, ha completado un viaje de miles de kilómetros hasta Vietnam para sumarse a un proyecto internacional de reintroducción de la especie.

El ave no registra avistamientos fiables en libertad desde hace más de dos décadas. La caza furtiva, la pérdida de hábitat y los estragos de la guerra en Vietnam Central han llevado a la especie a una situación de peligro crítico según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La faisana nació hace dos años en la Costa del Sol dentro del programa coordinado por el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP). Antes de llegar a Vietnam, viajó a Alemania, donde permaneció en el centro de conservación TerraPark y pasó fases de aislamiento sanitario, análisis genéticos y pruebas de comportamiento. Solo tras superar esos controles el grupo seleccionado voló al centro de conservación en Vietnam.

Cómo es el faisán de Edwards, el ave que no se ve en libertad desde hace dos décadas

El faisán de Edwards es un ave de tamaño mediano, entre 58 y 67 centímetros de longitud y alrededor de un kilogramo de peso, con un dimorfismo sexual muy marcado. El macho luce un plumaje azul oscuro metalizado que destella tonos verdes iridiscentes en las alas, una cresta de plumas blancas que se curva hacia atrás y una carúncula de color rojo escarlata alrededor de los ojos. Las patas también son de un llamativo rojo carmesí.

La hembra, en cambio, tiene un plumaje marrón castaño uniforme que le sirve de camuflaje en el suelo de la selva. Comparte con el macho el color rojo en las patas y en la piel desnuda alrededor de los ojos, pero carece de la cresta blanca y tiene la cola más oscura. Ambos sexos pasan el día rascando el suelo con las garras en busca de semillas, frutos caídos y hojas e insectos.

El macho realiza un cortejo característico, despliega la cresta, infla la piel roja del rostro y agita las alas a gran velocidad produciendo un zumbido distintivo. La especie habitaba los bosques tropicales húmedos y densos del centro de Vietnam, siempre en zonas de vegetación baja donde podía ocultarse con facilidad.

Qué implica el viaje de esta faisana malagueña para la recuperación del faisán de Edwards

Las aves trasladadas no se liberarán de forma inmediata en la selva. El plan del EEP consiste en integrarlas en un entorno controlado dentro de su ecosistema nativo para que se reproduzcan. Las generaciones nacidas en esas reservas asiáticas serán las encargadas de dar el paso final de reintroducción biológica en los bosques protegidos de Vietnam Central.

Bioparc Fuengirola actúa en este proyecto como banco genético activo. Los dos polluelos nacidos en el zoo malagueño en 2023 forman parte de una población en cautividad genéticamente diversa que mantiene viva la especie fuera de los peligros del hábitat natural. La faisana que ha viajado a Vietnam es uno de esos dos ejemplares.

El éxito del proyecto dependerá de la capacidad de reproducción de las aves en las reservas vietnamitas y de la protección efectiva del hábitat en Vietnam Central. Si las condiciones se mantienen, las generaciones futuras podrían ser las primeras en pisar la selva de forma libre en más de veinte años.